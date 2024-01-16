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Ядерное оружие включили в военную доктрину Беларуси: детали

В 2023 году РФ объявила о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия

16 января 2024, 23:47
Автор:
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Марьян Ощановский
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Министр обороны Беларуси Виктор Хренин представил проект обновленной военной доктрины, которая впервые предусматривает возможность применения ядерного оружия. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает портал "Комментарии".

Ядерное оружие включили в военную доктрину Беларуси: детали

Беларусь внесла ядерное оружие в военную доктрину. Фото из открытых источников

Как пишет издание, 16 января Виктор Хренин по итогам заседания Совбеза рассказал об основных положениях нового проекта военной доктрины Беларуси.

Министр обороны Беларуси сообщил, что проект обновленной военной доктрины учитывает изменившуюся ситуацию, но в целом "сохраняет преемственность и основной посыл о миролюбивом характере белорусского народа".

При этом Виктор Хренин заявил, что Беларусь "не рассматривает ни один народ как своего врага, несмотря на действия их правительств". По его словам, "это ключевой посыл военной доктрины".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов. Оккупанты ускорили процедуру раздачи российских паспортов в захваченных регионах. Наличие паспорта РФ сейчас является основным условием проживания на временно оккупированных территориях. Захватчики ввели обязательный военный учет для мужчин. Теперь обратиться в оккупационные администрации могут только те мужчины, которые зарегистрированы в военкомате.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.



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Источник: https://apnews.com/
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