За плакат с надписью «Только раз в аду» - 14 суток: белорусского активиста приговорили к админаресту

В Беларуси активист Сергей Пехтерев был арестован на 14 суток за участие в оппозиционном митинге. Об этом сообщает Радио Свобода.

Фото: ЕРА

Известно, что активист 30 августа и 6 сентября принимал участие в несанкционированных митингах против результатов президентских выборов, оглашенных ЦВК Беларуси. Во время демонстрации Пехтев продемонстрировал оппозиционную атрибутику и плакат с надписью "Один раз в аду", после чего был задержан силовиками.



Во время суда мужчина просил суд ограничиться штрафом и уверял, что принимать участие в демонстрациях больше не будет, но судья, рассматривающая иск, сочла Пехтева виновным в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий.

Напомним, по заявлению ЦИК Беларуси, во время президентских выборов Александр Лукашенко якобы набрал 80,08% голосов. Большинство населения посчитало такие результаты сфальсифицированными, в связи с чем Беларусь охватили массовые акции протеста.

Ранее "Комментарии" писали о том, что, по словам действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, с приходом оппозиционной власти в отношении людей, которые его поддерживают, и их детей, начнутся преследования.

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