За плакат с надписью «Только раз в аду» - 14 суток: белорусского активиста приговорили к админаресту

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Дмитрий Симоненко
В Беларуси активист Сергей Пехтерев был арестован на 14 суток за участие в оппозиционном митинге. Об этом сообщает Радио Свобода.
Фото: ЕРА
Известно, что активист
30 августа и 6 сентября принимал участие в несанкционированных митингах против
результатов президентских выборов, оглашенных ЦВК Беларуси. Во время демонстрации Пехтев продемонстрировал оппозиционную атрибутику и плакат с надписью "Один раз
в аду", после чего был задержан силовиками.
Во время суда
мужчина просил суд ограничиться штрафом и уверял, что принимать участие в
демонстрациях больше не будет, но судья, рассматривающая иск, сочла Пехтева виновным в нарушении порядка организации и проведения массовых
мероприятий.
Напомним, по
заявлению ЦИК Беларуси, во время
президентских выборов Александр Лукашенко якобы набрал 80,08% голосов. Большинство
населения посчитало такие результаты сфальсифицированными, в связи с чем Беларусь
охватили массовые акции протеста.
Ранее "Комментарии"
писали о том, что, по словам действующего президента Беларуси Александра Лукашенко,
с приходом оппозиционной власти в отношении людей, которые его поддерживают, и
их детей, начнутся преследования.
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