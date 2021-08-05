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Главная Новости Мир Беларусь За участие в протестах белорусы могут лишиться гражданства
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За участие в протестах белорусы могут лишиться гражданства

Соответствующий указ подписал президент Беларусии Александр Лукашенко

сегодня, 19:20
Автор:

Козлова Альбіна

Беларусь, которая недавно закрыла границы с Украиной, решила обновить список тех, кого она считает своими гражданами. Речь идет об указе №302, который был подписан президентом Беларуси 5 августа. Документ предусматривает, что за участие в протестах против власти смогут лишать гражданства белорусов, получивших паспорта государства путем натурализации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Белта".

За участие в протестах белорусы могут лишиться гражданства

Гражданство Беларуси, фото из открытых источников

В соответствии с указом будет обновлен порядок представления на подписание президенту материалов в отношении лиц, гражданство которых следует отменить. Также документ утверждает новую процедуру прекращения рассмотрения заявлений от лиц, стремящихся получить гражданство государства.
То есть за "экстремистскую деятельность" или причиненный вред интересам государства лишить гражданства Беларуси могут тех лиц, которые приобрели его. Лиц, подавших заявления о получении белорусского гражданства, будут проверять не совершали ли они экстремистскую деятельность и не причинили ли вред Беларуси своими действиями.

Отметим, что согласно указу, коренные белорусы, которые родились и выросли в пределах страны, не подпадают под действие изменений в законе о гражданстве Республики Беларусь.

Кроме того, указ регулирует процедуры восстановления гражданства и расширяет перечень тех, кто может получить гражданство Беларуси в упрощенном порядке при определенных условиях.

Как сообщал портал "Комментарии", МИД Украины отреагировал на возможное закрытие границы с Беларусью. Также портал "Комментарии" писал, что Лукашенко открыл новый маршрут нелегальной миграции. Теперь выходцы из Ирака летят в Беларусь, а затем их доставляют автобусами на границу с Литвой. С начала года количество задержанных нелегалов в Литве превысило 3 тысячи человек.


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/lukashenko-razreshil-lishat-belorusov-grazhdanstva-1628171870.html
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