Зачем Беларуси «Орешник»: Хренин сделал циничное заявление о «нежелании воевать»

В Беларуси сделали новое заявление о причинах размещения в стране российской ракеты "Орешник".

Ракетный комплекс «Орешник». Фото: из открытых источников

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сказал, что разместили ракетный комплекс якобы из-за "агрессии Запада", сообщает белорусское издание БЕЛТА.

"Орешник" расположен на нашей территории. Это наша реакция на их агрессию, агрессивные действия, на их заявление, что они собираются с нами воевать", – заявил Хренин.

В то же время, он заверил, что Беларусь якобы не планирует воевать со странами Запада. По словам Хренина, этого "никогда не произойдет".

"Мы говорим: "Не надо, мы не хотим воевать. Давайте договариваться". А вы знаете, мне кажется, что придут разумные политики. Вот как наш глава государства, президент России, лидер Китая. Те люди, которые прекрасно понимают, что не нужно бряцать оружием. Это не приведет ни к чему хорошему", — заявил Хренин.

При этом он напомнил о подготовке инфраструктуры стран Запада, различных тренировках, модернизации морских портов для доставки вооружения, аэродромов для приема самолетов, развитии артиллерии, создании новых дивизий и т.д.

Хренин также посетовал на усиление войск НАТО в соседних с Беларусью странах в рамках операции "Атлантическая решительность". Белорусский министр напомнил, что "Орешник" может применяться как в ядерном снаряжении, так и в простом. Подчеркнул, что дальность ракеты – до 5 тыс. км.

Как сообщал портал "Комментарии", Россия привлекает инфраструктуру на территории Беларуси для атак по Украине. В частности, враг использует оборудование, размещённое непосредственно на жилых домах. Это технические средства, помогающие наводить ударные дроны типа "Шахед" на украинские цели, заявил президент Украины Владимир Зеленский.