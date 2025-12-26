Навіщо Білорусі «Орєшнік»: Хренін зробив цинічну заяву про «небажання воювати»

У Білорусі зробили нову заяву про причини розміщення в країні російської ракети "Орєшнік".

Ракетний комплекс «Орєшнік». Фото: з відкритих джерел

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав, що розмістили ракетний комплекс нібито через "агресію Заходу", повідомляє білоруське видання БЕЛТА.

"Орєшнік" розміщений на нашій території. Це наша реакція на їхню агресію, агресивні дії, на їхню заяву, що вони збираються з нами воювати", — заявив Хренін.

Водночас він запевнив, що Білорусь нібито не планує воювати з країнами Заходу. За словами Хреніна, цього "ніколи не станеться".

"Ми говоримо: "Не треба, ми не хочемо воювати. Давайте домовлятися". А ви знаєте, мені здається, що прийдуть розумні політики. Ось як наш глава держави, президент Росії, лідер Китаю. Ті люди, які прекрасно розуміють, що не потрібно брязкати зброєю. Це не призведе ні до чого хорошого", — заявив Хренін.

При цьому він нагадав про підготовку інфраструктури країн Заходу, різноманітні тренування, модернізацію морських портів для доставки озброєння, аеродромів для прийому літаків, розвиток артилерії, створення нових дивізій тощо.

Хренін також поскаржився на посилення військ НАТО у сусідніх з Білоруссю країнах в рамках операції "Атлантична рішучість". Білоруський міністр нагадав, що "Орєшнік" може застосовуватися як в ядерному спорядженні, так і в простому. Наголосив, що дальність ракети – до 5 тис. км.

Як повідомляв портал "Коментарі", Росія залучає інфраструктуру на території Білорусі для атак по Україні. Зокрема, ворог використовує обладнання, розміщене безпосередньо на житлових будинках. Це технічні засоби, які допомагають наводити ударні дрони типу "Шахед" на українські цілі, заявив президент України Володимир Зеленський.