Зеленский намекнул на удары по Беларуси: на какие шаги уже пошла Украина

Президент Украины Владимир Зеленский фактически подтвердил проведение операций по нейтрализации оборудования, помогающего России атаковать Украину с территории Беларуси. Речь идет о ретрансляторах, обеспечивающих корректировку полета дронов-камикадзе типа "Шахед".

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко

В своем Telegram глава государства заявил, что на белорусской территории появились современные технические средства сопровождения беспилотников. Именно благодаря им, по его словам, осуществляется более точное наведение ударов по украинским городам и объектам энергетики.

"Мы сделали все, чтобы трех-четырех их уже не было", — отметил президент, намекнув на уничтожение части этой инфраструктуры.

Зеленский подчеркнул, что технологическая поддержка атак осуществляется с территории Беларуси, и дроны используются не только как транзит через ее воздушное пространство. У украинской стороны есть доказательства – карты, видеофиксация и другие данные, подтверждающие запуск и корректировку "Шахедов" с привлечением белорусских мощностей. После таких атак, подчеркнул он, гибли гражданские.

Президент также заявил о намерении поднять вопрос ответственности самопровозглашенного лидера Беларуси Александр Лукашенко.

По словам Зеленского, Украина планирует обсудить с американской стороной ужесточение санкций, поскольку поддержка войны и содействие ударам по мирному населению является преступлением.

В Киеве отмечают: соучастие в войне будет иметь последствия, а технологическая помощь агрессору не останется без ответа.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина ввела пакет персональных санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом президент Владимир Зеленский сам сообщил в соцсетях. Что стоит за этим решением? Почему санкции были введены именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



