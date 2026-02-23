logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.3

EUR/UAH

51.01

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Зеленский намекнул на удары по Беларуси: на какие шаги уже пошла Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский намекнул на удары по Беларуси: на какие шаги уже пошла Украина

Киев заявляет о доказательствах участия Минска в атаках по гражданским и готовит разговор с США о санкциях

23 февраля 2026, 13:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский фактически подтвердил проведение операций по нейтрализации оборудования, помогающего России атаковать Украину с территории Беларуси. Речь идет о ретрансляторах, обеспечивающих корректировку полета дронов-камикадзе типа "Шахед".

Зеленский намекнул на удары по Беларуси: на какие шаги уже пошла Украина

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко

В своем Telegram глава государства заявил, что на белорусской территории появились современные технические средства сопровождения беспилотников. Именно благодаря им, по его словам, осуществляется более точное наведение ударов по украинским городам и объектам энергетики.

"Мы сделали все, чтобы трех-четырех их уже не было", — отметил президент, намекнув на уничтожение части этой инфраструктуры.

Зеленский подчеркнул, что технологическая поддержка атак осуществляется с территории Беларуси, и дроны используются не только как транзит через ее воздушное пространство. У украинской стороны есть доказательства – карты, видеофиксация и другие данные, подтверждающие запуск и корректировку "Шахедов" с привлечением белорусских мощностей. После таких атак, подчеркнул он, гибли гражданские.

Президент также заявил о намерении поднять вопрос ответственности самопровозглашенного лидера Беларуси Александр Лукашенко.

По словам Зеленского, Украина планирует обсудить с американской стороной ужесточение санкций, поскольку поддержка войны и содействие ударам по мирному населению является преступлением.

В Киеве отмечают: соучастие в войне будет иметь последствия, а технологическая помощь агрессору не останется без ответа.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина ввела пакет персональных санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом президент Владимир Зеленский сам сообщил в соцсетях. Что стоит за этим решением? Почему санкции были введены именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18060
Теги:

Новости

Все новости