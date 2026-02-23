Зеленский намекнул на удары по Беларуси: на какие шаги уже пошла Украина

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский фактически подтвердил проведение операций по нейтрализации оборудования, помогающего России атаковать Украину с территории Беларуси. Речь идет о ретрансляторах, обеспечивающих корректировку полета дронов-камикадзе типа "Шахед".
Владимир Зеленский и Александр Лукашенко
В своем Telegram глава государства заявил, что на белорусской территории появились современные технические средства сопровождения беспилотников. Именно благодаря им, по его словам, осуществляется более точное наведение ударов по украинским городам и объектам энергетики.
Зеленский подчеркнул, что технологическая поддержка атак осуществляется с территории Беларуси, и дроны используются не только как транзит через ее воздушное пространство. У украинской стороны есть доказательства – карты, видеофиксация и другие данные, подтверждающие запуск и корректировку "Шахедов" с привлечением белорусских мощностей. После таких атак, подчеркнул он, гибли гражданские.
Президент также заявил о намерении поднять вопрос ответственности самопровозглашенного лидера Беларуси Александр Лукашенко.
По словам Зеленского, Украина планирует обсудить с американской стороной ужесточение санкций, поскольку поддержка войны и содействие ударам по мирному населению является преступлением.
В Киеве отмечают: соучастие в войне будет иметь последствия, а технологическая помощь агрессору не останется без ответа.
