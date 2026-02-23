logo_ukra

Зеленський натякнув на удари по Білорусі: на які кроки вже пішла Україна
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський натякнув на удари по Білорусі: на які кроки вже пішла Україна

Київ заявляє про докази участі Мінська в атаках по цивільних і готує розмову зі США про санкції

23 лютого 2026, 13:53
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський фактично підтвердив проведення операцій із нейтралізації обладнання, яке допомагає Росії атакувати Україну з території Білорусі. Йдеться про ретранслятори, що забезпечують коригування польоту дронів-камікадзе типу "Шахед".

Зеленський натякнув на удари по Білорусі: на які кроки вже пішла Україна

Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко

У своєму Telegram глава держави заявив, що на білоруській території з’явилися сучасні технічні засоби супроводу безпілотників. Саме завдяки їм, за його словами, здійснюється точніше наведення ударів по українських містах та об’єктах енергетики. 

"Ми зробили все, щоб трьох-чотирьох їх уже не було", — зазначив президент, натякнувши на знищення частини цієї інфраструктури.

Зеленський підкреслив, що технологічна підтримка атак здійснюється з території Білорусі, і дрони використовуються не лише як транзит через її повітряний простір. Українська сторона має докази – мапи, відеофіксацію та інші дані, які підтверджують запуск і коригування "Шахедів" із залученням білоруських потужностей. Після таких атак, наголосив він, гинули цивільні.

Президент також заявив про намір порушити питання відповідальності самопроголошеного лідера Білорусі Олександр Лукашенко. 

За словами Зеленського, Україна планує обговорити з американською стороною посилення санкцій, оскільки підтримка війни та сприяння ударам по мирному населенню є злочином.

У Києві наголошують: співучасть у війні матиме наслідки, а технологічна допомога агресору не залишиться без відповіді.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна запровадила пакет персональних санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це президент Володимир Зеленський сам повідомив у соцмережах. Що стоїть за цим рішенням? Чому санкції були запровадженні саме зараз? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.




