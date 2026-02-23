Зеленський натякнув на удари по Білорусі: на які кроки вже пішла Україна

Президент України Володимир Зеленський фактично підтвердив проведення операцій із нейтралізації обладнання, яке допомагає Росії атакувати Україну з території Білорусі. Йдеться про ретранслятори, що забезпечують коригування польоту дронів-камікадзе типу "Шахед".

Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко

У своєму Telegram глава держави заявив, що на білоруській території з’явилися сучасні технічні засоби супроводу безпілотників. Саме завдяки їм, за його словами, здійснюється точніше наведення ударів по українських містах та об’єктах енергетики.

"Ми зробили все, щоб трьох-чотирьох їх уже не було", — зазначив президент, натякнувши на знищення частини цієї інфраструктури.

Зеленський підкреслив, що технологічна підтримка атак здійснюється з території Білорусі, і дрони використовуються не лише як транзит через її повітряний простір. Українська сторона має докази – мапи, відеофіксацію та інші дані, які підтверджують запуск і коригування "Шахедів" із залученням білоруських потужностей. Після таких атак, наголосив він, гинули цивільні.

Президент також заявив про намір порушити питання відповідальності самопроголошеного лідера Білорусі Олександр Лукашенко.

За словами Зеленського, Україна планує обговорити з американською стороною посилення санкцій, оскільки підтримка війни та сприяння ударам по мирному населенню є злочином.

У Києві наголошують: співучасть у війні матиме наслідки, а технологічна допомога агресору не залишиться без відповіді.

