Жалоба диктатору: Александр Лукашенко обещает лично наказывать мужчин после сообщений в ТикТоке

Александр Лукашенко решил примерить на себя роль "главного защитника" белорусских женщин через социальные сети. Во время одного из своих выступлений он призвал гражданок страны не молчать об оскорблениях со стороны мужчин, а обращаться к нему напрямую через популярную платформу ТикТок.

Он заверил, что ни одно такое обращение не останется без внимания, а реакция на нарушение прав женщин будет мгновенной и жесткой. По словам самопровозглашенного президента, ситуация сразу попадет под его личное наблюдение.

"Если хоть один мужик вас обидит – пишите мне в ТикТок", – заявил Лукашенко, обращаясь к женской аудитории.

Кроме того, он признался, что социальные сети стали неотъемлемой частью его распорядка дня. Политик утверждает, что держит руку на пульсе цифровых трендов и обращений граждан, как только просыпается.

"ТикТок я читаю каждое утро", — подчеркнул он, пытаясь продемонстрировать свою близость к современным технологиям и проблемам населения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в депутатском корпусе разгорелась дискуссия по поводу целесообразности празднования Международного женского дня и репрезентативности свежих социологических данных.

На опубликованном скриншоте с канала "Железный нардеп" представлены результаты опроса социологической группы Rating Group за февраль 2026 года. График демонстрирует стремительное падение популярности праздника: если в 2012 году его праздновали 86% опрошенных, то в 2026 году этот показатель упал до 45%. Количество отказывающихся от празднования возросло с 14% до 52%.

Железняк сопровождает график комментарием о том, насколько "показательно, как за буквально 10 лет изменилось отношение к "8 марта". Именно эта формулировка стала объектом насмешек со стороны его коллеги".