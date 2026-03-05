Скарга диктатору: Олександр Лукашенко обіцяє особисто карати чоловіків після повідомлень у ТікТоку

Олександр Лукашенко вирішив приміряти на себе роль "головного захисника" білоруських жінок через соціальні мережі. Під час одного зі своїх виступів він закликав громадянок країни не мовчати про образи з боку чоловіків, а звертатися до нього напряму через популярну платформу ТікТок.

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

Він запевнив, що жодне таке звернення не залишиться поза увагою, а реакція на порушення прав жінок буде миттєвою та жорсткою. За словами самопроголошеного президента, ситуація одразу потрапить під його особистий нагляд.

"Якщо хоч один мужик вас образить — пишіть мені у ТікТок", — заявив Лукашенко, звертаючись до жіночої аудиторії.

Окрім цього, він зізнався, що соціальні мережі стали невід’ємною частиною його розпорядку дня. Політик стверджує, що тримає руку на пульсі цифрових трендів і звернень громадян щойно прокидається.

"ТікТок я читаю щоранку", — підкреслив він, намагаючись продемонструвати свою близькість до сучасних технологій та проблем населення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у депутатському корпусі розгорілася дискусія щодо доцільності святкування Міжнародного жіночого дня та репрезентативності свіжих соціологічних даних.

На опублікованому скриншоті з каналу "Залізний нардеп" наведено результати опитування соціологічної групи Rating Group за лютий 2026 року. Графік демонструє стрімке падіння популярності свята: якщо у 2012 році його святкували 86% опитаних, то у 2026-му цей показник впав до 45%. Кількість тих, хто відмовляється від святкування, зросла з 14% до 52%.

Железняк супроводжує графік коментарем про те, наскільки "показово, як за буквально 10 років змінилося відношення до "8-го березня". Саме це формулювання стало об'єктом насмішок з боку його колеги.