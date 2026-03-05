Скарга диктатору: Олександр Лукашенко обіцяє особисто карати чоловіків після повідомлень у ТікТоку

Рубрики
Олександр Лукашенко вирішив приміряти на себе роль "головного захисника" білоруських жінок через соціальні мережі. Під час одного зі своїх виступів він закликав громадянок країни не мовчати про образи з боку чоловіків, а звертатися до нього напряму через популярну платформу ТікТок.
Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел
Він запевнив, що жодне таке звернення не залишиться поза увагою, а реакція на порушення прав жінок буде миттєвою та жорсткою. За словами самопроголошеного президента, ситуація одразу потрапить під його особистий нагляд.
Окрім цього, він зізнався, що соціальні мережі стали невід’ємною частиною його розпорядку дня. Політик стверджує, що тримає руку на пульсі цифрових трендів і звернень громадян щойно прокидається.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у депутатському корпусі розгорілася дискусія щодо доцільності святкування Міжнародного жіночого дня та репрезентативності свіжих соціологічних даних.
На опублікованому скриншоті з каналу "Залізний нардеп" наведено результати опитування соціологічної групи Rating Group за лютий 2026 року. Графік демонструє стрімке падіння популярності свята: якщо у 2012 році його святкували 86% опитаних, то у 2026-му цей показник впав до 45%. Кількість тих, хто відмовляється від святкування, зросла з 14% до 52%.
Железняк супроводжує графік коментарем про те, наскільки "показово, як за буквально 10 років змінилося відношення до "8-го березня". Саме це формулювання стало об'єктом насмішок з боку його колеги.