Жена Цепкало не может выехать из России: пограничники держат ее на КПВВ с Украиной

Супруга экс-кандидата на пост президента Беларуси Валерия Цепкало вместе с детьми задержана на российско-украинской границе и с глубоукой ночи не может попасть в Киев по причине удержания. Об этом рассказал сам Цепкало на своей странице Facebook.

Так, оппозиционер, который сам ранее был вынужден бежать из страны, скрываясь от политического и уголовного преследования, убежден, что на него оказывают давление посредством жены и детей.

"Сейчас третий час утра! Моя супруга с детьми находится на Российско-украинской границе! Пункт перехода Троебортное! Ее держат уже более двух часов с двумя маленькими детьми на Российской стороне. Ее вернули назад уже после того как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе", - отмечает политик в своем сообщении.

Сейчас Валерий Цепкало находится в Киеве и ожидал, что супруга вместе с детьми, ранее уехавшие в Москву, также прибудут к нему на встречу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что накануне выборов президента Беларуси, беглый экс-кандидат Валерий Цепкало уже из украинской столицы написал открытое письмо к лидерам демократических держав с просьбой обеспечить честное избрание нового главы государства, где установлена диктатура Александра Лукашенко.





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