Зубы сжали и вперед: Лукашенко поставил ультиматум белорусам

Каждому белорусу нужно донести полную информацию о происходящих в стране процессах и имеющихся угрозах, чтобы они могли сами выбирать – "жить тихо и спокойно или пройти через беду". Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, давая указания чиновникам на совещании по вопросам формирования Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Белорусский диктатор отметил, что такие указания он уже дал силовикам, чтобы те донесли людям всю необходимую информацию.

При этом Лукашенко сразу открестился от того, что он пытается запугать белорусов. По его словам, он никого не запугивает, а просто хочет предоставить гражданам Беларуси право выбора – либо жить спокойно, имея стабильность и уверенность в завтрашнем дне, или же обречь себя на беду.

"Хотите через беду пройти – пожалуйста. Знамя в руки и идите. Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить, так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите, тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю" – заявил самопровозглашенный президент.

Также Лукашенко прокомментировал предстоящие в Беларуси выборы, которые должны состояться в 2024 году. Он их назвал нелегкими и такими, которые пройдут по новым правилам.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне оставляют Херсон или блефуют – о чем говорят последние действия оккупантов на юге.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!