Драка в парламенте и тайна 11 острых углов: скандальная история канадского флага

Красный кленовый лист на белом фоне кажется воплощением покоя. Однако его рождение сопровождалось настоящей "дракой" в канадском парламенте: депутаты кричали друг на друга, а споры в Палате общин продолжались 33 дня подряд.

Флаг Канады / Фото: Wikimedia Commons / Jared Grove (CC BY-SA 3.0)

Дело в том, что до 1965 года официальным национальным флагом Канады оставался британский Union Jack, в то время как Canadian Red Ensign использовался только как неофициальный символ. Когда премьер-министр Лестер Пирсон решил создать свой флаг, в стране вспыхнули "Большие дебаты".

33 дня споров и почти 2000 проектов

Специальный парламентский комитет по призыву к гражданам за шесть недель рассмотрел около 2000 различных проектов.

Но согласование финального варианта повлекло за собой настоящий шторм. В Палате общин звучали обвинения и ярые речи. Лишь 15 декабря 1964 года, после более двух сотен выступлений, депутаты большинством голосов (163 "за" против 78 "против") наконец-то утвердили версию с кленовым листом.

Тайна 11 острых углов

Концепцию флага предложил военный историк Джордж Стэнли. Первоначальный вариант, разработанный художником Аланом Беддо, имел 13 концов.

Однако при разработке выяснилось: 13-конечный лист теряет детализацию, когда флаг трепещет на ветру или если смотреть издалека. Поэтому графический художник Жак Сен-Сир переработал его в 11-конечный. Это улучшило узнаваемость рисунка. Это было чисто практическое решение: 11 углов не имеют никакого скрытого символического значения и не обозначают количество провинций или территорий.

Ночная миссия 19-летней Джоан

Когда дизайн согласовали, чиновнику Кену Доновану было поручено срочно изготовить реальные тканевые образцы для премьер-министра.

Задача была настолько срочной, что Донован обратился к своей 19-летней дочери Джоан О'Малли. Вечером 6 ноября 1964 года девушка села за швейную машинку и около полуночи закончила первые три прототипа национального флага.

28 января 1965 года королева Елизавета II подписала прокламацию о новом флаге, а 15 февраля его впервые подняли над Парламентским холмом в Оттаве.

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