Бійка в парламенті та таємниця 11 гострих кутів: скандальна історія канадського прапора

Червоний кленовий лист на білому тлі здається втіленням спокою. Проте його народження супроводжувалося справжньою "бійкою" в канадському парламенті: депутати кричали один на одного, а суперечки в Палаті громад тривали 33 дні поспіль.

Прапор Канади / Фото: Wikimedia Commons / Jared Grove (CC BY-SA 3.0)

Річ у тім, що до 1965 року офіційним національним прапором Канади залишався британський Union Jack, тоді як Canadian Red Ensign використовувався лише як неофіційний символ. Коли прем'єр-міністр Лестер Пірсон вирішив створити власний стяг, у країні спалахнули "Великі дебати".

33 дні суперечок та майже 2000 проєктів

Спеціальний парламентський комітет за закликом до громадян за шість тижнів розглянув майже 2000 різноманітних проєктів.

Але узгодження фінального варіанта спричинило справжній шторм. У Палаті громад лунали звинувачення та палкі промови. Лише 15 грудня 1964 року, після понад двох сотень виступів, депутати більшістю голосів (163 "за" проти 78 "проти") нарешті затвердили версію з кленовим листом.

Таємниця 11 гострих кутів

Концепцію прапора запропонував військовий історик Джордж Стенлі. Початковий варіант, розроблений художником Аланом Беддо, мав 13 кінців.

Проте під час розробки з’ясувалося: 13-кінцевий лист втрачає деталізацію, коли прапор тріпоче на вітрі або якщо дивитися здалеку. Тому графічний художник Жак Сен-Сір переробив його на 11-кінцевий. Це покращило впізнаваність малюнка. Це було суто практичне рішення: 11 кутів не мають жодного прихованого символічного значення і не позначають кількість провінцій чи територій.

Нічна місія 19-річної Джоан

Коли дизайн узгодили, чиновнику Кену Доновану доручили терміново виготовити реальні тканинні зразки для прем'єр-міністра.

Завдання було настільки терміновим, що Донован звернувся до своєї 19-річної доньки Джоан О'Маллі. Увечері 6 листопада 1964 року дівчина сіла за швейну машинку і близько півночі власноруч закінчила перші три прототипи національного прапора.

28 січня 1965 року королева Єлизавета II підписала прокламацію про новий прапор, а 15 лютого його вперше підняли над Парламентським пагорбом в Оттаві.

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