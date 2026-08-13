Бійка в парламенті та таємниця 11 гострих кутів: скандальна історія канадського прапора

Рубрики
МЕНЮ
Сергій Кречмаровський
Червоний кленовий лист на білому тлі здається втіленням спокою. Проте його народження супроводжувалося справжньою "бійкою" в канадському парламенті: депутати кричали один на одного, а суперечки в Палаті громад тривали 33 дні поспіль.
Прапор Канади / Фото: Wikimedia Commons / Jared Grove (CC BY-SA 3.0)
Річ у тім, що до 1965 року офіційним національним прапором Канади залишався британський Union Jack, тоді як Canadian Red Ensign використовувався лише як неофіційний символ. Коли прем'єр-міністр Лестер Пірсон вирішив створити власний стяг, у країні спалахнули "Великі дебати".
Спеціальний парламентський комітет за закликом до громадян за шість тижнів розглянув майже 2000 різноманітних проєктів.
Але узгодження фінального варіанта спричинило справжній шторм. У Палаті громад лунали звинувачення та палкі промови. Лише 15 грудня 1964 року, після понад двох сотень виступів, депутати більшістю голосів (163 "за" проти 78 "проти") нарешті затвердили версію з кленовим листом.
Концепцію прапора запропонував військовий історик Джордж Стенлі. Початковий варіант, розроблений художником Аланом Беддо, мав 13 кінців.
Проте під час розробки з’ясувалося: 13-кінцевий лист втрачає деталізацію, коли прапор тріпоче на вітрі або якщо дивитися здалеку. Тому графічний художник Жак Сен-Сір переробив його на 11-кінцевий. Це покращило впізнаваність малюнка. Це було суто практичне рішення: 11 кутів не мають жодного прихованого символічного значення і не позначають кількість провінцій чи територій.
Коли дизайн узгодили, чиновнику Кену Доновану доручили терміново виготовити реальні тканинні зразки для прем'єр-міністра.
Завдання було настільки терміновим, що Донован звернувся до своєї 19-річної доньки Джоан О'Маллі. Увечері 6 листопада 1964 року дівчина сіла за швейну машинку і близько півночі власноруч закінчила перші три прототипи національного прапора.
28 січня 1965 року королева Єлизавета II підписала прокламацію про новий прапор, а 15 лютого його вперше підняли над Парламентським пагорбом в Оттаві.
Нагадаємо: портал "Коментарі" розповідав про секретну квартиру на Ейфелевій вежі.