Экс-астронавт стал новым главой МИД Канады

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Ольга Чародий
В правительстве Канады произошли кадровые перестановки.
Как сообщает CBC, после кадровых перестановок
Министерство иностранных дел Канады возглавил бывший астронавт.
Марк Гарно. Фото: express-k.kz
Кадровые изменения в правительстве Джастина Трюдо объявили сегодня.
"Марк Гарно, который был министром транспорта, становится
министром иностранных дел", — говорится в сообщении пресс-службы.
Среди его достижений на предыдущей должности отмечают создание и продвижение Плана по защите океана и поддержку инициативы безопасного неба (Safer Skies Initiative) для улучшения безопасности полетов в зонах конфликта. Марк Гарно — первый канадский астронавт, участник трех миссий NASA и экс-руководитель Канадского космического агентства. Он пошел в политику с 2006 года, с конца 2015 и до сегодняшних изменений занимал должность министра транспорта.
Занимавший до настоящего момента пост главы МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань теперь займет должность министра инноваций, науки и промышленности. На должность министра по вопросам транспорта назначен Омар Альгабра, занимавший до сегодняшнего дня должность парламентского секретаря при премьер-министре и заместителе премьера.
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