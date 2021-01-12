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Главная Новости Мир Канада Экс-астронавт стал новым главой МИД Канады
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Экс-астронавт стал новым главой МИД Канады

Занимавший до настоящего момента пост главы МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань теперь займет должность министра инноваций, науки и промышленности

сегодня, 20:40
Автор:

Ольга Чародий

В правительстве Канады произошли кадровые перестановки. Как  сообщает CBC, после кадровых перестановок Министерство иностранных дел Канады возглавил бывший астронавт.

Экс-астронавт стал новым главой МИД Канады

Марк Гарно. Фото: express-k.kz

Кадровые изменения в правительстве Джастина Трюдо объявили сегодня.

"Марк Гарно, который был министром транспорта, становится министром иностранных дел", — говорится в сообщении пресс-службы.

Среди его достижений на предыдущей должности отмечают создание и продвижение Плана по защите океана и поддержку инициативы безопасного неба (Safer Skies Initiative) для улучшения безопасности полетов в зонах конфликта. Марк Гарно — первый канадский астронавт, участник трех миссий NASA и экс-руководитель Канадского космического агентства. Он пошел в политику с 2006 года, с конца 2015 и до сегодняшних изменений занимал должность министра транспорта.

Занимавший до настоящего момента пост главы МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань теперь займет должность министра инноваций, науки и промышленности. На должность министра по вопросам транспорта назначен Омар Альгабра, занимавший до сегодняшнего дня должность парламентского секретаря при премьер-министре и заместителе премьера.

Напомним, 9 декабря, Канада объявила, что одобрила вакцину альянса Pfizer / BioNTech, став третьей страной после Великобритании и Бахрейна, которая дала зеленый свет. "Канадцы могут быть уверены, что процесс проверки был тщательным и что у нас есть эффективные системы контроля", — говорится в заявлении Министерства здравоохранения. Правительство премьер-министра Джастина Трюдо объявило в понедельник, что вакцинация канадцев может начаться в течение нескольких дней после утверждения Министерством здравоохранения. 





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Источник: CBC
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