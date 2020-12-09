Канада утвердила вакцину Pfizer и начинает массовую вакцинацию

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Татьяна Лозовенко
В среду, 9 декабря, Канада объявила, что одобрила вакцину альянса Pfizer / BioNTech, став третьей страной после Великобритании и Бахрейна, которая дала зеленый свет. Об этом пишет Le Figaro.
Вакцина против коронавируса Pfizer
Правительство премьер-министра Джастина Трюдо объявило в понедельник, что вакцинация канадцев может начаться в течение нескольких дней после утверждения Министерством здравоохранения.
Напомним, Ангела Меркель в среду, 9 декабря, призвала ввести новые ограничения до середины января по всей Германии, где существующих мер оказалось недостаточно.
Ранее "Комментарии" сообщали, что регулирующие органы Великобритании выпустили предупреждение о том, что люди, у которых в анамнезе есть серьезные аллергические реакции, не будут получать вакцину Pfizer / BioNTech. Двое сотрудников NHS, которым сделали укол, получили аллергические реакции. Компания уведомила "все стороны", которые участвуют в вакцинации.
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