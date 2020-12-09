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Канада утвердила вакцину Pfizer и начинает массовую вакцинацию

Массовая вакцинация начнется в течение нескольких дней

сегодня, 19:10
Автор:

Татьяна Лозовенко

В среду, 9 декабря, Канада объявила, что одобрила вакцину альянса Pfizer / BioNTech, став третьей страной после Великобритании и Бахрейна, которая дала зеленый свет. Об этом пишет Le Figaro.

Канада утвердила вакцину Pfizer и начинает массовую вакцинацию

Вакцина против коронавируса Pfizer

"Канадцы могут быть уверены, что процесс проверки был тщательным и что у нас есть эффективные системы контроля", — говорится в заявлении Министерства здравоохранения.

Правительство премьер-министра Джастина Трюдо объявило в понедельник, что вакцинация канадцев может начаться в течение нескольких дней после утверждения Министерством здравоохранения. 

Напомним, Ангела Меркель в среду, 9 декабря, призвала ввести новые ограничения до середины января по всей Германии, где существующих мер оказалось недостаточно.

Ранее "Комментарии" сообщали, что регулирующие органы Великобритании выпустили предупреждение о том, что люди, у которых в анамнезе есть серьезные аллергические реакции, не будут получать вакцину Pfizer / BioNTech. Двое сотрудников NHS, которым сделали укол, получили аллергические реакции. Компания уведомила "все стороны", которые участвуют в вакцинации.





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Источник: https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-le-canada-donne-son-feu-vert-au-vaccin-de-pfizer-biontech-20201209
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