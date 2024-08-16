Украина может свободно использовать переданные Канадой технические боевые средства на территории России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CBC News".

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В Министерстве национальной обороны Канады отметили, страна передала Украине восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин боевой поддержки и сотни бронированных патрульных машин, а также несколько гаубиц М-777.

"Украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их состоятельность", — заявила представитель Министерства обороны Канады Андре-Анн Пулен.

Она добавила, Канада не имеет никаких географических ограничений по использованию военного оборудования, которое мы передаем Украине.

Как утверждают в издании, кадры, снятые телеканалом CNN на украинской границе в четверг, показали, как патрульный автомобиль Senator канадского производства пересекает границу с Россией.

Впрочем, неизвестно, было ли канадское вооружение в руках украинских бригад, когда те начали операцию по прорыву в Курскую область.

Пулен подчеркнула, что канадская помощь всегда отвечает требованиям Договора о торговле оружием — международного соглашения, призванного уменьшить незаконные поставки оружия и нарушения прав человека.

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