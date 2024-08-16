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Еще одна страна дала свое согласие на использовать своего оружия на территории РФ

Канада не против, если ВСУ будут использовать предоставленное канадское оружие на территории РФ

сегодня, 10:25
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Кравцев Сергей

Украина может свободно использовать переданные Канадой технические боевые средства на территории России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CBC News".

Еще одна страна дала свое согласие на использовать своего оружия на территории РФ

Танк

В Министерстве национальной обороны Канады отметили, страна передала Украине восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин боевой поддержки и сотни бронированных патрульных машин, а также несколько гаубиц М-777.

"Украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их состоятельность", — заявила представитель Министерства обороны Канады Андре-Анн Пулен.

Она добавила, Канада не имеет никаких географических ограничений по использованию военного оборудования, которое мы передаем Украине.

Как утверждают в издании, кадры, снятые телеканалом CNN на украинской границе в четверг, показали, как патрульный автомобиль Senator канадского производства пересекает границу с Россией.

Впрочем, неизвестно, было ли канадское вооружение в руках украинских бригад, когда те начали операцию по прорыву в Курскую область.

Пулен подчеркнула, что канадская помощь всегда отвечает требованиям Договора о торговле оружием — международного соглашения, призванного уменьшить незаконные поставки оружия и нарушения прав человека.

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