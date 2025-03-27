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Канада чувствительно ударила по Трампу на фоне введения новых пошлин

Канада обнародовала список пострадавших от пошлин штатов, оказалось, что там живут сторонники Трампа

27 марта 2025, 17:22 comments1582
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Ткачик Олеся

Американские города, наиболее зависимые от торговли с Канадой, преимущественно расположены в штатах, способствовавших победе Дональда Трампа на президентских выборах. Это свидетельствует о потенциальных политических рисках, которые он берет на себя, вводя новые тарифы.

Канада чувствительно ударила по Трампу на фоне введения новых пошлин

Канада

В частности, по данным Канадской торговой палаты, опубликованным в четверг, получается, что больше всего пострадают от пошлин президента Дональда Трампа Сан-Антонио и Детройт, имеющих теснейшие экономические связи с Канадой.

Выводы исследования свидетельствуют, что 25% пошлины США и ответные меры со стороны Канады могут нанести существенный удар по штатам, играющим важную роль в победе Трампа на выборах. При этом анализ проводился еще до того, как Трамп объявил о новых 25% пошлинах на импортные автомобили и запчасти, которые вступят в силу 3 апреля.

Президент и генеральный директор Канадской торговой палаты Кэндис Лейнг заявила, что новый виток тарифной войны будет иметь значительные последствия не только для Канады, но и для США.

"Потеря десятков тысяч рабочих мест с обеих сторон границы поставит под угрозу лидерские позиции Северной Америки в автомобильной промышленности. Это будет стимулировать компании переносить производство в другие регионы, ставя под удар заводы и работников в годы вперед, если не навсегда", — отметила Лейнг.

Среди городов, наиболее зависящих от экспорта в Канаду, кроме Сан-Антонио и Детройта, также названы Милуоки, Питтсбург, Канзас-Сити, Луисвиль, Нашвилл, Чикаго и Кливленд. Большинство этих штатов поддержали Трампа на предыдущих выборах, за исключением Иллинойса.

Отмечается, что, например, Детройт экспортирует в Канаду 40% своей автомобильной продукции, а в Сан-Антонио почти половина экспорта приходится на аэрокосмический, автомобильный и энергетический секторы.

Трамп уже ввел 25% пошлины на многие товары из Мексики и Канады, а также снизил 10% пошлины на энергоносители из Канады. Некоторые из этих ограничений временно приостановлены, но полностью вступят в силу в апреле.

Канадские аналитики предупреждают, что США столкнутся с ростом цен, сокращением рабочих мест и замедлением экономического роста.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как вырастет стоимость американских автомобилей после введения Трампом новых пошлин.




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Источник: https://apnews.com/article/trump-tariffs-canada-autos-bed1bf9c1027e2fb3faa558b2f72c3a8
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