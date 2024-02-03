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Канада может передать Украине тысячи сверхмощных ракет CRV7, но есть одна проблема

У Канады есть более 80 тысяч этих ракет, но далеко не все они оснащены боеголовками

сегодня, 09:54
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", Канада может принять решение о передаче Украине ракет класса "воздух-земля" CRV7, которые ранее планировалось утилизировать. Как сообщает телеканал CBC, на балансе Минобороны Канады находятся 83,3 тысячи ракет CRV7 1980-х годов производства, которые были сняты с вооружения в начале 2000-х годов. С призывом передать Украине эти ракеты выступил лидер оппозиции Пьер Пуальевр, отметив, что лучше отдать их Киеву, чем тратить средства на их утилизацию.

Канада может передать Украине тысячи сверхмощных ракет CRV7, но есть одна проблема

Канада рассматривает возможность передачи Украине ракет CRV7

"Вместо того чтобы заставлять канадцев платить миллионы долларов за вывод этого оружия из эксплуатации, оружие должно быть передано Украине, которая сможет использовать его для защиты суверенитета", — заявил Пьер Пуальевр.

По данным CBC, Министерство национальной обороны Канады признало, что рассматривает эти ракеты как часть возможного будущего пакета военных поставок.

В то же время, один из представителей министерства обороны указал на то, что хотя у Канады есть десятки тысяч таких ракет и их двигателей, не все они оснащены боеголовками.

"Прежде чем отправить оборудование в Украину, мы тесно координируем свои действия с Украиной, чтобы убедиться, что любое пожертвование будет отвечать ее военным потребностям, и изучаем операционную эффективность оборудования", — сказал представитель министра обороны Дэниел Минден.

Он, в частности, отметил, что проводятся испытания, чтобы убедиться в том, что ракеты "эффективны в эксплуатации и безопасны для транспортировки в Украину".

Сообщается, что до 8000 ракет все еще имеют боеголовки в хорошем состоянии и могут быть немедленно переданы в дар Украине, а остальные могут быть использованы на запчасти.

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Источник: https://www.cbc.ca/news/politics/crv7-rockets-ukraine-canada-1.7103798
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