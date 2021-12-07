Канада ответила на предложение Резникова по расширению военной миссии в Украине

В Министерстве обороны Канады приняли решение не отправлять дополнительно военных инструкторов в Украину, поскольку такой шаг может спровоцировать Россию к еще более агрессивным действиям в отношении Украины. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Globe and Mail".

Канадские военные. Фото: АР

Начальник Штаба обороны страны Уэйн Эйри высказал мнение, что отправка дополнительного военного контингента стран НАТО в Украину может подействовать на Путина, как раздражающий фактор. Вместо того, чтобы уберечь Украину от нового витка агрессии со стороны РФ такие действия спровоцируют Кремль к новой атаке на Украину.

Так, взвесив все за и против в Канаде приняли решение отказаться от идеи отправки в Украину военных, чтобы увеличить свое присутствие в стране. Ранее издание анонсировало возможную отправку в Украину канадских военных инструкторов, как ответ на усиление российского присутствия у границ Украины.

Эйри добавил, что отказ от расширения военной миссии в Украине не означает, что Украина перестает быть для Канады, как приоритетная страна. Наоборот, Канада готова и дальше уделять большое внимание обучению военному мастерству украинских военных. При этом первое месте в урегулировании ситуации на востоке Украины должно быть отведено дипломатам, а не военным.

Глава Штаба обороны Канады подчеркнул, что к потенциальному противнику, которым является Россия, нельзя относиться несерьезно и просчетов здесь быть не должно. К тому же, нужно вынести правильные уроки с истории.

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