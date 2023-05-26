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Канада предоставит Украине партию ракет: подробности

Украина бесплатно получит от Канады 43 противовоздушных ракеты AIM-9

сегодня, 17:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Канада передаст Украине 43 ракеты класса "воздух-воздух" ближнего радиуса действия AIM-9. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Канады.

Канада предоставит Украине партию ракет: подробности

Ракеты AIM-9. Фото: из открытых источников

Министр обороны Канады Анита Ананд по итогам очередной встречи в формате "Рамштайн" объявила, что страна на бесплатно передаст украинской армии ракеты AIM-9 из запасов ВС Канады. По ее словам, ракеты помогут украинским защитника эффективнее защитить свое небо перед лицом продолжающихся угроз со стороны страны-агрессора.


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AIM-9 находятся на вооружении в США, Великобритании, Франции, Германии, Австралии и других странах мира.

К тому же, Канада расширяет свое присутствие в Польше в рамках операции UNIFIER. Пять дополнительных медицинских инструкторов армии Канады (CAF) будут направлены в Польшу, чтобы присоединиться к семи членам CAF, уже задействованным в программе повышения квалификации медицинских навыков для личного состава ВСУ. Расширение медицинской тренировочной миссии удвоит количество потенциальных украинских выпускников.

Читайте также на портале "Комментарии" — как война меняет вектор – почему у Украины уже появляется дальнобойное оружие.

Также издание "Комментарии" сообщало – обеспечение Украины истребителями F-16 – приоритет для США, а реализация начнется в ближайшие месяцы, заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер. При этом он уточнил, что США "прояснили украинцам, что не поощряют" атаки за пределами украинских границ. В то же время, уверяет Миллер, Украина имеет право решать, как она хочет проводить военные операции, ведь войну начала Россия, которая и является агрессором. В свою очередь, министр ВВС США Фрэнк Кендалл отмечает, что пройдет, по меньшей мере, несколько месяцев, прежде чем Украина получит возможность задействовать F-16 в войне против России. Что можно сказать о поведении Запада в последнее время в ракурсе российско-украинской войны? Какие ожидания на обозримое будущее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.canada.ca/en/department-national-defence/news/2023/05/defence-minister-anita-anand-announces-military-aid-for-ukraine-at-the-twelfth-meeting-of-the-ukraine-defense-contact-group.html
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