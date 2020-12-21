Канада приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за мутации коронавируса

Язык
Coinspot 21.12.2020
BTC/USD
23922.69
ETH/USD
644.87
LTC/USD
116.07
НБУ 21.12.2020
USD/UAH
28.20
EUR/UAH
34.49
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Сергей Медведев
Новая мутация коронавируса, которую обнаружили в Великобритании негативно отразилась на авиасообщении с этой страной. Правительство Канады, вслед за другими государствами, запретило принимать рейсы из Соединенного Королевства. Впрочем, запрет носит временный характер и продлится всего трое суток.
Также чиновник добавил, что следующие 72 часа Канада не станет принимать рейсы из Великобритании, а уже прибывшие пассажиры пройдут процедуру повторного досмотра.
Отметим, что с воскресенья ряд стран стали вводить запрет на рейсы из Великобритании на фоне новости о новом штамме коронавируса в Лондоне.
Транспортное сообщение прервали такие страны как Франция, Бельгия, Нидерланды. А вот итальянцам, застрявшим в Англии, власти разрешили вернуться домой. Португалия тоже разрешила своим гражданам вернуться.
Как сообщал портал "Комментарии", когда вирус реплицируется, то есть создает копии самого себя, в новых копиях могут происходить незначительные изменения, которые называют мутациями. Так происходит и в случае с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
По данным специалистов ЦОЗ, скорость мутации вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19 меньше, чем у других вирусов, таких как ВИЧ или вирус гриппа. Объясняется, что это чаще связано с тем, что у SARS-CoV-2 есть внутренний механизм исправления ошибок при создании новых копий. Периодически мутации приводят к появлению нового варианта вируса — он лучше приспособлен к окружающим условиям по сравнению с исходным, поэтому этот вариант становится доминантным. В ЦОЗ говорят, что такой естественный процесс отбора "успешных" вариантов происходит у всех вирусов и называется их эволюцией.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости