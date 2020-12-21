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Канада приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за мутации коронавируса

Канада вслед за странами Европы ввела запрет на авиасообщение с Лондоном

сегодня, 09:35
Автор:

Сергей Медведев

Новая мутация коронавируса, которую обнаружили в Великобритании негативно отразилась на авиасообщении с этой страной. Правительство Канады, вслед за другими государствами, запретило принимать рейсы из Соединенного Королевства. Впрочем, запрет носит временный характер и продлится всего трое суток.

Канада приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за мутации коронавируса

"Сегодня днем я провел встречу с группой реагирования на инциденты. Мы сосредоточились на новом варианте COVID-19, выявленном в Великобритании, и решили ввести новые пограничные ограничения, чтобы вы — и люди по всей стране — были в безопасности", — написал в твиттере премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Также чиновник добавил, что следующие 72 часа Канада не станет принимать рейсы из Великобритании, а уже прибывшие пассажиры пройдут процедуру повторного досмотра.

Отметим, что с воскресенья ряд стран стали вводить запрет на рейсы из Великобритании на фоне новости о новом штамме коронавируса в Лондоне.

Транспортное сообщение прервали такие страны как Франция, Бельгия, Нидерланды. А вот итальянцам, застрявшим в Англии, власти разрешили вернуться домой. Португалия тоже разрешила своим гражданам вернуться.

Как сообщал портал "Комментарии", когда вирус реплицируется, то есть создает копии самого себя, в новых копиях могут происходить незначительные изменения, которые называют мутациями. Так происходит и в случае с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

По данным специалистов ЦОЗ, скорость мутации вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19 меньше, чем у других вирусов, таких как ВИЧ или вирус гриппа. Объясняется, что это чаще связано с тем, что у SARS-CoV-2 есть внутренний механизм исправления ошибок при создании новых копий. Периодически мутации приводят к появлению нового варианта вируса — он лучше приспособлен к окружающим условиям по сравнению с исходным, поэтому этот вариант становится доминантным. В ЦОЗ говорят, что такой естественный процесс отбора "успешных" вариантов происходит у всех вирусов и называется их эволюцией.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/711267.html
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