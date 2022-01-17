Канада призывает своих граждан избегать поездок в Украину: правительство ссылается на "российскую агрессию"

Канадское правительство призывает своих граждан избегать необязательных поездок в Украину, ссылаясь на "российскую агрессию". Об этом сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли - фото из открытых источников

Москва разместила более 100 000 военнослужащих у границы с Украиной, и Соединенные Штаты заявили в пятницу, 14 января, что опасаются, что Россия готовит повод для вторжения, если дипломатические переговоры не достигнут своих целей.

"Мы посоветовали избежать ненужных поездок из-за продолжающейся агрессии России и наращивания военных в Украине и вокруг нее", – говорится в сообщении правительства Канады, опубликованном 15 января.

Канада, имеющая политически влиятельное население украинского происхождения, заняла жесткую позицию по отношению к России после аннексии Крыма в 2014 году.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли должна посетить Киев на следующей неделе, чтобы подтвердить поддержку Канадой украинского суверенитета и усилить меры по сдерживанию "агрессивных действий" России, сообщила ранее Оттава.

Джоли встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем и поедет на запад страны, чтобы пообщаться с канадской учебной миссией на 200 человек, работающей там с 2015 года.

Заместитель министра иностранных дел Канады Марта Морган и заместитель госсекретаря США Венди Шерман выступили в пятницу, 14 января, и пообещали продолжить тесную координацию для сдерживания дальнейшей российской агрессии против Украины и призвали к деэскалации России, заявил представитель Госдепартамента США.

В интервью канадской телекомпании CBC, опубликованном в воскресенье, 16 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Россию "агрессором". Он сказал CBC News, что Россия должна прекратить эскалацию, и что НАТО готова снова сесть и выслушать беспокойство Москвы.

Россия отрицает планы нападения на Украину, но утверждает, что может совершить неопределенные военные действия, если ее требования, включая обещание альянса НАТО никогда не принимать Киев, не будут выполнены.

После того как на прошлой неделе завершились переговоры между США, их европейскими союзниками и Россией, американские чиновники предупредили, что риск российского вторжения в Украину остается высоким.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским "подчеркнул, что любое военное вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия, включая скоординированные санкции".

Канада ввела штрафные меры по более чем 440 физическим и юридическим лицам из-за аннексии Крыма.

Как сообщали ранее, Канада рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне скопления российских войск на границе Украины.

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