Канада разворачивается от США к Китаю: что заявил премьер Марк Карни
commentss НОВОСТИ Все новости

Канада разворачивается от США к Китаю: что заявил премьер Марк Карни

Премьер-министр Канады заявил, что отношения его страны с Китаем более предсказуемы, чем с США

17 января 2026, 12:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Премьер-министр Марк Карни во время своего визита в Пекин заявил, что связи его страны с Китаем стали более предсказуемыми, чем с Соединенными Штатами. Как передает портал "Комментарии", об этом Карни заявил на пресс-конференции в Пекине, передает Radio-Canada.

Канада разворачивается от США к Китаю: что заявил премьер Марк Карни

Марк Карни. Фото: из открытых источников

На вопрос журналиста о том, является ли Китай более предсказуемым и надежным партнером для Канады, чем США, Карни ответил, что связи между Оттавой и Вашингтоном являются "более глубокими", но отношения с Китаем стали более предсказуемыми.

"Наши отношения с США, и это не является открытием, гораздо более многогранны, гораздо глубже и гораздо шире, чем в случае с Китаем. Но да, с точки зрения развития наших отношений с Китаем за последние месяцы, они стали более предсказуемыми, и вы видите результаты, которые из этого следуют", – сказал премьер-министр.

Карни добавил, что во время переговоров в Пекине Канада и Китай провели "откровенные беседы" о сотрудничестве.

В пятницу страны подписали торговое соглашение, согласно которому Канада ослабит тарифы на китайские электромобили, которые она ввела вместе с США в 2024 году. В обмен на это Китай снизит пошлины на ключевую канадскую сельскохозяйственную продукцию.

Кроме того, новое соглашение предусматривает китайские инвестиции в канадскую энергетику и потребительские товары. В свою очередь Канада планирует инвестировать в китайскую аэрокосмическую отрасль и передовое производство.

Стоит отметить, что это первый визит главы канадского правительства в КНР с 2017 года.

Источник: https://ici.radio-canada.ca/rci/en/news/2221259/carney-reaching-trade-deal-with-china-says-country-is-more-predictable-than-u-s
