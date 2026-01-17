logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Канада Канада розвертається від США до Китаю: що заявив прем'єр Марк Карні
commentss НОВИНИ Всі новини

Канада розвертається від США до Китаю: що заявив прем'єр Марк Карні

Прем'єр-міністр Канади заявив, що відносини його країни з Китаєм більш передбачувані, ніж із США

17 січня 2026, 12:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Прем'єр-міністр Марк Карні під час свого візиту до Пекіна заявив, що зв'язки його країни з Китаєм стали більш передбачуваними, ніж зі Сполученими Штатами. Як передає портал "Коментарі", Карні заявив на прес-конференції в Пекіні, передає Radio-Canada.

Канада розвертається від США до Китаю: що заявив прем'єр Марк Карні

Марк Карні. Фото: з відкритих джерел

На запитання журналіста про те, чи Китай є більш передбачуваним і надійним партнером для Канади, ніж США, Карні відповів, що зв'язки між Оттавою та Вашингтоном є "глибшими", але відносини з Китаєм стали більш передбачуваними.

"Наші відносини зі США, і це не є відкриттям, набагато більш багатогранні, набагато глибші і набагато ширші, ніж у випадку з Китаєм. Але так, з точки зору розвитку наших відносин з Китаєм за останні місяці, вони стали більш передбачуваними, і ви бачите результати, які з цього випливають", – сказав прем'єр-міністр.

Карні додав, що під час переговорів у Пекіні Канада та Китай провели "відверті бесіди" про співпрацю.

У п'ятницю країни підписали торговельну угоду, згідно з якою Канада послабить тарифи на китайські електромобілі, які вона запровадила разом із США у 2024 році. Натомість Китай знизить мита на ключову канадську сільськогосподарську продукцію.

Крім того, нова угода передбачає китайські інвестиції в канадську енергетику та споживчі товари. Канада планує інвестувати в китайську аерокосмічну галузь і передове виробництво.

Це перший візит глави канадського уряду до КНР з 2017 року.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Канаді почали шукати "уклоністів" із України: що відомо.

Також видання "Коментарі" повідомляло – як може закінчитися війна в Україні: у Канаді назвали три сценарії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://ici.radio-canada.ca/rci/en/news/2221259/carney-reaching-trade-deal-with-china-says-country-is-more-predictable-than-u-s
Теги:

Новини

Всі новини