Канада розвертається від США до Китаю: що заявив прем'єр Марк Карні

Прем'єр-міністр Марк Карні під час свого візиту до Пекіна заявив, що зв'язки його країни з Китаєм стали більш передбачуваними, ніж зі Сполученими Штатами. Як передає портал "Коментарі", Карні заявив на прес-конференції в Пекіні, передає Radio-Canada.

Марк Карні. Фото: з відкритих джерел

На запитання журналіста про те, чи Китай є більш передбачуваним і надійним партнером для Канади, ніж США, Карні відповів, що зв'язки між Оттавою та Вашингтоном є "глибшими", але відносини з Китаєм стали більш передбачуваними.

"Наші відносини зі США, і це не є відкриттям, набагато більш багатогранні, набагато глибші і набагато ширші, ніж у випадку з Китаєм. Але так, з точки зору розвитку наших відносин з Китаєм за останні місяці, вони стали більш передбачуваними, і ви бачите результати, які з цього випливають", – сказав прем'єр-міністр.

Карні додав, що під час переговорів у Пекіні Канада та Китай провели "відверті бесіди" про співпрацю.

У п'ятницю країни підписали торговельну угоду, згідно з якою Канада послабить тарифи на китайські електромобілі, які вона запровадила разом із США у 2024 році. Натомість Китай знизить мита на ключову канадську сільськогосподарську продукцію.

Крім того, нова угода передбачає китайські інвестиції в канадську енергетику та споживчі товари. Канада планує інвестувати в китайську аерокосмічну галузь і передове виробництво.

Це перший візит глави канадського уряду до КНР з 2017 року.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Канаді почали шукати "уклоністів" із України: що відомо.

Також видання "Коментарі" повідомляло – як може закінчитися війна в Україні: у Канаді назвали три сценарії.