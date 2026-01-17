Канада розвертається від США до Китаю: що заявив прем'єр Марк Карні

Рубрики
Кравцев Сергей
Прем'єр-міністр Марк Карні під час свого візиту до Пекіна заявив, що зв'язки його країни з Китаєм стали більш передбачуваними, ніж зі Сполученими Штатами. Як передає портал "Коментарі", Карні заявив на прес-конференції в Пекіні, передає Radio-Canada.
Марк Карні. Фото: з відкритих джерел
На запитання журналіста про те, чи Китай є більш передбачуваним і надійним партнером для Канади, ніж США, Карні відповів, що зв'язки між Оттавою та Вашингтоном є "глибшими", але відносини з Китаєм стали більш передбачуваними.
Карні додав, що під час переговорів у Пекіні Канада та Китай провели "відверті бесіди" про співпрацю.
У п'ятницю країни підписали торговельну угоду, згідно з якою Канада послабить тарифи на китайські електромобілі, які вона запровадила разом із США у 2024 році. Натомість Китай знизить мита на ключову канадську сільськогосподарську продукцію.
Крім того, нова угода передбачає китайські інвестиції в канадську енергетику та споживчі товари. Канада планує інвестувати в китайську аерокосмічну галузь і передове виробництво.
Це перший візит глави канадського уряду до КНР з 2017 року.
