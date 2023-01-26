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Канада тоже готова передать танки Украине: подробности

Пока что власти канады обсуждают точное количество танков, которые поставят Украине, но их будет не меньше 10

сегодня, 07:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Вооруженные силы Канады рассматривают возможность отправить Украине танки Leopard, однако пока анализируют, какое точное количество танков смогут передать. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает канадское издание Ottawa Citizen, ссылаясь на свои источники в Минобороны и промышленности.

Канада тоже готова передать танки Украине: подробности

Танки Leopard 2. Фото: из открытых источников

Инсайдеры в военном ведомстве сообщили изданию, что Королевские военно-воздушные силы Канады могут, в случае необходимости, использовать свои транспортные самолеты С-17 для перевозки танков в Польшу, а оттуда их смогут доставить в Украину. 

Издание пишет, что Вооруженные силы Канады имеют на вооружении 112 танков Leopard 2. Некоторые из них предназначены для тренировок, а другие являются бронированными ремонтно-эвакуационными машинами.

Военные инсайдеры рассказали, что Канада надеется предоставить Украине не менее 10 танков Leopard 2 или даже больше.

При этом, пишет издание, премьер-министр Джастин Трюдо в среду не смог подтвердить передачу танков Украине, однако предположил, что это может произойти в ближайшее время.

"Как вы хорошо знаете, Канада всегда старается сделать все возможное, чтобы помочь Украине. Мы надеемся, что в ближайшие несколько дней у нас будет чем поделиться", – сказал он журналистам.

Сейчас европейские союзники обсуждают совместную передачу Украине в целом 80 боевых танков Leopard 2, чтобы сформировать два батальона по 40 машин.

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Источник: https://ottawacitizen.com/news/national/defence-watch/canada-prepares-to-send-leopard-tanks-to-ukraine
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