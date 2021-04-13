Канада запретила экспорт оборонных товаров в Турцию из-за конфликта

Как считает премьер-министр Канады Джастина Трюдо, страна прекращает экспорт оборонных товаров в Турцию из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

Канада (фото из открытых источников)

Министр иностранных дел Марк Гарно объявил в понедельник, что Канада больше не будет продавать товары и технологии военного назначения своему союзнику по Организации Североатлантического договора. Решение было принято после рассмотрения утверждений о том, что военная технология канадского производства использовалась Азербайджаном в конфликте между Наргорным Карабахом и Арменией.

"После того как были обнаружены достоверные доказательства того, что канадские технологии, экспортируемые в Турцию, использовались в Нагорном Карабахе, сегодня я объявляю об отмене разрешений, действие которых было приостановлено осенью 2020 года", — сказал Гарно в заявлении.

Первые шаги в этом направлении Канада предприняла прошлой осенью. Правительство Трюдо временно приостановило экспорт в Турцию в октябре. Гарно добавил, что он говорил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу о создании механизма для обсуждения будущего сотрудничества в сфере обороны между двумя странами.

Напомним, обладая собственными мощностями, в частности, предприятиями военно-промышленного комплекса, такими как Государственный концерн "Укроборонпром", Украина так и не наладила в достаточной мере производство собственных боеприпасов, военной техники. Почему многое закупаем за рубежом, тогда как собственные заводы простаивают? Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию? Политолог, конфликтолог Богдан Петренко считает, что проблема любой сферы управления в Украине — в том числе и военно-промышленного комплекса - отсутствие стратегического мышления.

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