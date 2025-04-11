Канадские школы нанесли неожиданный удар по США

Обеспокоенные ученики, встревоженные родители и осторожные администрации — именно такая атмосфера царит по меньшей мере в двух школьных округах Канады, где из-за политического напряжения в США решили остановить или совсем отменить образовательные поездки в соседнюю страну.

Канадские школы против США

Самый большой школьный округ Британской Колумбии в городе Суррей временно приостановил все поездки на юг во избежание "негативного опыта на границе". Тем временем в провинции Нью-Брансвик франкоязычный округ Франкофон Суд неожиданно отменил поездку школьного оркестра, назвав это "мерой пресечения".

Руководитель округа Суррей Марк Пирмейн объяснил, что община в городе очень разнообразна, среди учеников есть дети с иностранным гражданством или находящиеся в Канаде из-за статуса временных работников.

"Мы всегда ставим безопасность учеников и персонала во главу угла", — отметил он.

По словам Пирмейна, ежегодно округ организует 40-60 международных поездок, и примерно половина из них приходится на США. Это могут быть соревнования по танцам, спортивные турниры или музыкальные выступления. Однако риск задержки на границе для кого-то из участников вызывает беспокойство.

В то время директор округа Франкофон Суд Моник Будро сообщила, что принять решение об отмене поездки оркестра школы École L'Odyssée было крайне непросто. Оно явилось результатом консультаций с Министерством образования и развития раннего детства провинции Нью-Брансвик на фоне "сложной и нестабильной социально-политической ситуации".

Будро подчеркнула, что получили сигнал о возможном введении рекомендаций по запрету несущественных путешествий в США. Хотя премьер провинции Сьюзан Холт заявила журналистам, что от правительства не поступало официальных указаний прекратить школьные поездки за границу, право на принятие решений остается по округам.

Между тем МИД Канады обновил рекомендации по поездкам в США. Граждан предупреждают о возможной тщательной проверке пограничниками, риске задержания и даже отказе во въезде. В сообщении говорится, что в случае несоблюдения въездных требований, путешественника могут задержать до депортации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что простые канадцы ударили по США.



