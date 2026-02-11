Кровавая драма в канадской школе: множество погибших в результате стрельбы

В канадской провинции Британская Колумбия произошла одна из самых трагических стрельб в истории страны. В результате нападения в средней школе городка Тамблер-Ридж погибли 10 человек, включая саму стрелявшую. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на данные Королевской канадской конной полиции (RCMP).

Стрельба в Канаде. Фото: из открытых источников

По информации правоохранителей, шесть тел были обнаружены непосредственно в здании школы. Еще один пострадавший умер по дороге в больницу. Кроме того, двоих погибших нашли в жилом доме, который, как предполагается, связан с подозреваемой. Более 25 человек получили ранения различной степени тяжести.

Нападавшую обнаружили мертвой внутри школы. По предварительным выводам полиции, она покончила с собой. Во время экстренного оповещения, разосланного жителям в разгар инцидента, женщину описывали как брюнетку в платье.

Правоохранители заявили, что личность стрелка установлена, однако мотивы преступления остаются неизвестными. В полиции признают, что выяснить причины трагедии будет "сложно".

Один из учеников 12-го класса рассказал, что сигнал тревоги прозвучал около 13:30. Сначала школьники не осознали масштаб угрозы, однако вскоре начали получать на телефоны фотографии с места событий.

"Мы забаррикадировали двери столами и оставались в классе более двух часов, пока полиция не вывела нас", — сообщил подросток, добавив, что происходящее казалось нереальным.

По данным RCMP, наряды прибыли к школе всего через две минуты после вызова, что, вероятно, позволило спасти многие жизни. Расследование продолжается.

