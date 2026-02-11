Кривава драма в канадській школі: безліч загиблих внаслідок стрілянини

У канадській провінції Британська Колумбія сталася одна з найтрагічніших стрілянин в історії країни. Внаслідок нападу в середній школі містечка Тамблер-Рідж загинули 10 людей, включаючи саму стрілянину. Про це повідомляє CBC News з посиланням на дані Королівської канадської кінної поліції (RCMP).

Стрілянина у Канаді. Фото: з відкритих джерел

За інформацією правоохоронців, шість тіл було виявлено безпосередньо у будівлі школи. Ще один постраждалий помер дорогою до лікарні. Крім того, двох загиблих знайшли у житловому будинку, який, як передбачається, пов'язаний із підозрюваною. Понад 25 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нападника виявили мертвою всередині школи. За попередніми висновками поліції, вона наклала на себе руки. Під час екстреного сповіщення, розісланого мешканцям у розпал інциденту, жінку описували як брюнетку у сукні.

Правоохоронці заявили, що особу стрільця встановлено, проте мотиви злочину залишаються невідомими. У поліції визнають, що з'ясувати причини трагедії буде складно.

Один із учнів 12-го класу розповів, що сигнал тривоги пролунав близько 13:30. Спочатку школярі не усвідомили масштабу загрози, проте незабаром почали отримувати на телефони фотографії з місця подій.

"Ми забарикадували двері столами і залишалися в класі більше двох годин, поки поліція не вивела нас", — повідомив підліток, додавши, що те, що відбувалося, здавалося нереальним.

За даними RCMP, вбрання прибули до школи лише через дві хвилини після виклику, що, ймовірно, дозволило врятувати багато життів. Розслідування продовжується.

