logo

BTC/USD

82139.48

ETH/USD

2064.72

LTC/USD

96.04

USD/UAH

41.40

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Канада Кто вместо Трюдо: в Канаде уже новый премьер-министр
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто вместо Трюдо: в Канаде уже новый премьер-министр

На выборах лидера Либеральной партии Канады победил Марк Карни, он станет новым премьер-министром

сегодня, 07:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Относительный новичок в политике и бывший руководитель Центрального банка Канады Марк Карни одержал победу на выборах лидера правящей Либеральной партии Канады и сменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Кто вместо Трюдо: в Канаде уже новый премьер-министр

Марк Карни. Фото из открытых источников

В публикации говорится, что 59-летний Карни набрал 86% голосов избирателей, обойдя бывшего министра финансов Христю Фриланд на выборах, в которых приняли участие почти 152 000 членов партии.

Карни, который ранее возглавлял центральные банки Канады и Англии, станет первым премьер-министром Канады без политического опыта.

Его приход к власти происходит в условиях торговой войны с США, которую разжег президент Дональд Трамп. Карни подчеркнул, что Канада не может позволить Трампу ослабить ее экономику. 

Во время предвыборной кампании Карни заявлял, что поддерживает введение ответных тарифов против Соединенных Штатов и скоординированную стратегию стимулирования инвестиций.

"Есть кто-то, кто пытается ослабить нашу экономику. Он нападает на канадских рабочих, семьи и бизнес. Мы не можем позволить ему добиться успеха", – заявил Карни на партийном съезде.

Он также подчеркнул, что его правительство будет действовать быстро и нестандартно. 

"Нам придется делать вещи, которые мы не могли себе представить раньше, с такой скоростью, которую мы считали невозможной", – подчеркнул Карни.

Джастин Трюдо, который объявил об отставке в январе после более чем девяти лет во главе правительства, остался оптимистичным относительно будущего страны.

"Не делайте ошибки, это определяющий момент для нации. Демократия не является данностью. Свобода не является данностью. Даже Канада не является данностью", – высказался Джастин Трюдо.

Читайте также на портале "Комментарии" — Канада ответила США: Трамп набросился с новыми угрозами.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/americas/canada-liberals-announce-trudeaus-successor-midst-us-trade-war-2025-03-09/
Теги:

Новости

Все новости