Кто вместо Трюдо: в Канаде уже новый премьер-министр

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Кравцев Сергей
Относительный новичок в политике и бывший руководитель Центрального банка Канады Марк Карни одержал победу на выборах лидера правящей Либеральной партии Канады и сменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
Марк Карни. Фото из открытых источников
В публикации говорится, что 59-летний Карни набрал 86% голосов избирателей, обойдя бывшего министра финансов Христю Фриланд на выборах, в которых приняли участие почти 152 000 членов партии.
Карни, который ранее возглавлял центральные банки Канады и Англии, станет первым премьер-министром Канады без политического опыта.
Его приход к власти происходит в условиях торговой войны с США, которую разжег президент Дональд Трамп. Карни подчеркнул, что Канада не может позволить Трампу ослабить ее экономику.
Во время предвыборной кампании Карни заявлял, что поддерживает введение ответных тарифов против Соединенных Штатов и скоординированную стратегию стимулирования инвестиций.
Он также подчеркнул, что его правительство будет действовать быстро и нестандартно.
Джастин Трюдо, который объявил об отставке в январе после более чем девяти лет во главе правительства, остался оптимистичным относительно будущего страны.
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