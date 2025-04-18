Лидеры выборов в Канаде поспорили из-за Украины: в чем причина

В то время, как в США отказываются от поддержки Украины, в Канаде, наоборот, спорят за то, кто сможет оказать ей большую поддержку. Так лидер Либеральной партии Канады и нынешний премьер-министр страны Марк Карни и лидер Консервативной партии Пьер Пуалевр поспорили, кто больше будет поддерживать Украину в случае победы на досрочных парламентских выборах.

Украина и Канада. Фото из открытых источников

У представителей двух политсил поинтересовались, что Канада могла бы сделать для Украины, если бы США отступили. Первым ответ начал Пуалевр, который заявил, что Канада должна продолжать поддерживать Украину.

По его мнению, стране не нужно "повторять за американцами все, что они делают".

"Когда они ошибаются, мы будем стоять на своем и вместе с другими союзниками. Что касается Украины, то это, конечно, включает в себя поддержку разведкой, оборудованием, вооружением, но это также включает в себя дефинансирование Путина", – отметил он.

Как отметил лидер консерваторов, сейчас глава Кремля "имеет монополию на европейском энергетическом рынке". Он обвинил Либеральную партию в том, что они "заблокировали экспорт канадского природного газа с Атлантического побережья" и несколько проектов.

"Я бы быстро одобрил эти проекты из соображений национальной безопасности, чтобы мы могли на самом деле поставлять канадский природный газ в Европу, разорвать европейскую зависимость от Путина, профинансировать войну и превратить доллары для диктаторов в зарплаты для наших людей", – заявил он.

Карни, в свою очередь, заявил, что Канада была "непоколебимым союзником" Украины, и "канадцы усиленно принимали украинцев в своих домах и поддерживали их другими способами".

Он акцентировал внимание, что в первый месяц его пребывания на посту премьер-министра – Канада присоединилась к "коалиции решительных" поддержать Украину, "когда США отступили".

Читайте также на портале "Комментарии" — простые канадцы нанесли болезненный и неожиданный удар по США.



