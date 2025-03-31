Простые канадцы нанесли болезненный и неожиданный удар по США

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Шэрон Савуа, 65-летняя пенсионерка из пригорода Торонто, планировала провести три месяца в своем доме отдыха в Майами. Однако на этот раз она неожиданно решила отложить поездку, и теперь не уверена, когда сможет вернуться в свой второй дом.
Канадцы выступили против США
Как отмечает CNN, она – одна из сотен тысяч канадцев, проводящих холодные месяцы в теплых регионах США. Согласно июльскому отчету Национальной ассоциации риэлторов США, канадцы являются крупнейшими иностранными покупателями американской недвижимости, совершив 13% всех международных приобретений в 2024 году, преимущественно во Флориде и Аризоне.
Однако обострение торговых отношений между Канадой и США заставляет многих канадцев пересмотреть свое отношение к жизни в США. На спортивных мероприятиях все чаще звучат громкие освистывания американского гимна, а граждане Канады начали бойкотировать товары, произведенные в Соединенных Штатах.
Стивен Файн, президент компании Snowbird Advisor, которая предоставляет юридические и страховые консультации зимующим в США канадцам, отмечает, что его клиенты испытывают "злобу, разочарование и возмущение".
Риэлтора из Флориды Шер Росс подтверждает: все больше канадцев стремятся продать свои дома в США.
Более того, рынок аренды недвижимости также чувствует спад.
При этом сокращение потока туристов из Канады может оказать существенное влияние на экономику США. Согласно данным US Travel Association, канадцы являются самой большой группой международных путешественников в США. Потенциальное снижение канадского турпотока на 10% может привести к потере 2,1 миллиарда долларов дохода и 14 000 рабочих мест.
Более того, тенденция уже заметна, ведь по данным Statistics Canada, в феврале количество авиаперелетов канадцев в США уменьшилось на 13%, а автомобильных путешествий – на 23% по сравнению с прошлым годом. Согласно статистике OAG, количество бронирований авиабилетов из Канады в США сократилось более чем на 70% ежемесячно с марта по сентябрь.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Канада ударила по Илону Маску.
Новости