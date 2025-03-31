Простые канадцы нанесли болезненный и неожиданный удар по США

Шэрон Савуа, 65-летняя пенсионерка из пригорода Торонто, планировала провести три месяца в своем доме отдыха в Майами. Однако на этот раз она неожиданно решила отложить поездку, и теперь не уверена, когда сможет вернуться в свой второй дом.

Канадцы выступили против США

Как отмечает CNN, она – одна из сотен тысяч канадцев, проводящих холодные месяцы в теплых регионах США. Согласно июльскому отчету Национальной ассоциации риэлторов США, канадцы являются крупнейшими иностранными покупателями американской недвижимости, совершив 13% всех международных приобретений в 2024 году, преимущественно во Флориде и Аризоне.

Однако обострение торговых отношений между Канадой и США заставляет многих канадцев пересмотреть свое отношение к жизни в США. На спортивных мероприятиях все чаще звучат громкие освистывания американского гимна, а граждане Канады начали бойкотировать товары, произведенные в Соединенных Штатах.

Стивен Файн, президент компании Snowbird Advisor, которая предоставляет юридические и страховые консультации зимующим в США канадцам, отмечает, что его клиенты испытывают "злобу, разочарование и возмущение".

"Многие рассматривают альтернативные варианты для зимнего отдыха. Некоторые вообще хотят продать свои дома в США", — отмечает Файн.

Риэлтора из Флориды Шер Росс подтверждает: все больше канадцев стремятся продать свои дома в США.

"Некоторые клиенты готовы продавать даже с убытком", — отмечает она.

Более того, рынок аренды недвижимости также чувствует спад.

"Раньше я получала запросы от разных провинций Канады на аренду жилья. В этом сезоне таких обращений не было вообще", – добавляет Росс.

При этом сокращение потока туристов из Канады может оказать существенное влияние на экономику США. Согласно данным US Travel Association, канадцы являются самой большой группой международных путешественников в США. Потенциальное снижение канадского турпотока на 10% может привести к потере 2,1 миллиарда долларов дохода и 14 000 рабочих мест.

Более того, тенденция уже заметна, ведь по данным Statistics Canada, в феврале количество авиаперелетов канадцев в США уменьшилось на 13%, а автомобильных путешествий – на 23% по сравнению с прошлым годом. Согласно статистике OAG, количество бронирований авиабилетов из Канады в США сократилось более чем на 70% ежемесячно с марта по сентябрь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Канада ударила по Илону Маску.



