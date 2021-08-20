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Главная Новости Мир Канада Накормила солдатів кексами с каннабисом: канадской военной грозит тюрьма
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Накормила солдатів кексами с каннабисом: канадской военной грозит тюрьма

Канадские артиллеристы под «кайфом» провалили боевые стрельбы

сегодня, 11:15
Автор:

Хмільовська Інна

Канадская военная, которая кормила своих сослуживцев кексами с каннабисом во время учений с боевой огнестрельным оружием, теперь может быть приговорена к пяти годам тюремного заключения. Об этом пишет ВВС.

Накормила солдатів кексами с каннабисом: канадской военной грозит тюрьма

Канадские артиллеристы. Фото с открытых источников

Бомбардировщица Челси Когсвелл была признана виновной в применении "ядовитой штуки" восьми солдатам, а также в бесчестном поведении. Солдаты рассказывали, что чувствовали себя пьяными и сбитыми с толку, держа в руках оружие после того, как съели пирожные в 2018 году.

Преступление произошло за три месяца до того, как каннабис был легализован по всей Канаде. Военный судья-командир Сандра Суксторф объявила решение в среду. Она сказала, что прокуратура вне всяких разумных сомнений доказала, что пострадавшие солдаты ели каннабис с кексов, которые военная сознательно дала им.

Странный случай произошел в результате инцидента в Центре боевой подготовки в CFB Gagetown в провинции Нью-Брансуик. Прокуроры на ее военном процессе утверждали, что Когсуелл добавила еще большей опасности и без того опасную ситуацию, когда она раздавала шоколадные кексы, отвечая за столовую во время полевых учений.

Солдаты говорили о том, что они чувствовали себя "растянутыми", "беспорядочными", "параноидальными" и "вялыми" после поедания таких блюд.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что украинские военные, маршируя по Крещатику, снова исполнили бессмертный хит о ПутинеУкраинские воины стройно промаршировали по Крещатику, чем порадовали прохожих. Но больше всего восторга было от исполнения одной из коробок известной песни "Путин – ху*ло". 


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-58176125
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