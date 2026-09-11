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«Не 90 дней, а девять»: Зеленский раскрыл детали большой сделки Украины и Канады по дронам

Киев и Оттава ускорили подготовку соглашения о совместном производстве беспилотников

11 сентября 2026, 08:37
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Кравцев Сергей

Украина и Канада намерены существенно ускорить заключение соглашения о совместном производстве беспилотников. Президент Владимир Зеленский заявил, что так называемый Drone Deal Киев рассчитывает подписать уже в конце сентября, во время Генеральной ассамблеи ООН. Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни. 

«Не 90 дней, а девять»: Зеленский раскрыл детали большой сделки Украины и Канады по дронам

Владимир Зеленский и Марк Карни. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, первый важный шаг стороны сделали 10 сентября, подписав документ, который запускает сотрудничество в сфере производства беспилотных систем.

Изначально команды двух стран оценивали сроки подготовки полноценного соглашения примерно в 90 дней. Однако канадский премьер предложил значительно ускорить процесс.

"А можно ли это сделать за 9 дней?" — спросил Карни, после чего, как рассказал Зеленский, представители обеих сторон согласились, что это вполне возможно.

Теперь Киев рассчитывает использовать встречу на полях Генассамблеи ООН для выхода на конкретный результат и подписания крупного соглашения.

Карни, со своей стороны, сообщил о планах Канады наращивать производство беспилотников. При этом часть произведенной продукции будет передаваться Украине для использования в войне против России.

По словам Зеленского, доля украинской стороны составит 30% произведенных дронов. Таким образом, речь идет не только о поставках готовой техники, но и о создании более устойчивой производственной кооперации между двумя странами.

Для Киева такое сотрудничество имеет стратегическое значение. Беспилотники стали одним из ключевых элементов современной войны – они используются для разведки, поражения целей, корректировки огня и ударов на значительной глубине.

Зеленский подчеркнул, что Украине и Канаде необходимо проводить встречи там, где можно добиваться максимально быстрых и практических результатов. Очередной такой площадкой может стать Нью-Йорк, где в конце сентября пройдет Генассамблея ООН.

Если договоренность будет оформлена в заявленные сроки, она станет одним из наиболее заметных результатов нынешнего сотрудничества Киева и Оттавы в сфере оборонных технологий.

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