«Не 90 днів, а дев'ять»: Зеленський розкрив деталі великої угоди України та Канади щодо дронів

Україна та Канада мають намір суттєво прискорити укладання угоди про спільне виробництво безпілотників. Президент Володимир Зеленський заявив, що так званий Drone Deal Київ розраховує підписати вже наприкінці вересня під час Генеральної асамблеї ООН. Про це глава держави розповів на прес-конференції із прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

Володимир Зеленський та Марк Карні. Фото: сайт Офісу президента України

За словами Зеленського, перший важливий крок сторони зробили 10 вересня, підписавши документ, який розпочинає співпрацю у сфері виробництва безпілотних систем.

Спочатку команди двох країн оцінювали терміни підготовки повноцінної угоди приблизно 90 днів. Проте канадський прем'єр запропонував значно пришвидшити процес.

"А чи можна це зробити за 9 днів?" – запитав Карні, після чого, як розповів Зеленський, представники обох сторін погодилися, що це цілком можливо.

Тепер Київ розраховує використати зустріч на полях Генасамблеї ООН для виходу на конкретний результат та підписання великої угоди.

Карні, зі свого боку, повідомив про плани Канади нарощувати виробництво безпілотників. При цьому частина виробленої продукції передаватиметься Україні для використання у війні проти Росії.

За словами Зеленського, частка української сторони становитиме 30% вироблених дронів. Таким чином, йдеться не лише про постачання готової техніки, а й про створення стійкішої виробничої кооперації між двома країнами.

Для Києва така співпраця має стратегічне значення. Безпілотники стали одним із ключових елементів сучасної війни – вони використовуються для розвідки, ураження цілей, коригування вогню та ударів на значній глибині.

Зеленський підкреслив, що Україні та Канаді необхідно проводити зустрічі там, де можна досягати максимально швидких та практичних результатів. Черговим таким майданчиком може стати Нью-Йорк, де наприкінці вересня відбудеться Генасамблея ООН.

Якщо домовленість буде оформлена у заявлені терміни, вона стане одним із найпомітніших результатів нинішньої співпраці Києва та Оттави у сфері оборонних технологій.

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