Ниагарский водопад подсветят синим и желтым цветами

По случаю празднования 30-летия Дня независимости Украины в Канаде состоятся празднования и торжества. Правительство Канады разрешило сделать зрелищный подарок Украине с использованием одного из крупнейших водопадов в мире на реке Ниагара.

Ниагарский водопад подсветят цветами флага Украины, фото Getty images

Водопад на границе Канады и США подсветят цветами государственного флага Украины. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на "Европейскую правду".

Ниагарский водопад станет сине-желтым в 5:00 утра 25 августа по киевскому времени. По словам посла Украины в Канаде Андрея Шевченко, подсветка на водопаде будет выглядеть символично. Ведь водопад такой же мощный, как и жизненная сила украинцев.



Инициатором этого события и трансляции было украинское посольство. Посмотреть видео с Ниагарского водопада украинцы смогут на сайте Niagara falls cam, где постоянно публикуются видеозаписи водопада. Кстати, ночью водопад подсвечивают разными цветами.



Отметим, что цветами флага Украины подсветят и мост в Эдмонтоне и здание городской администрации в Фредериктон. Также многие города Канады поднимут флаг Украины и проведут торжества по случаю национального праздника украинцев.

Как ранее информировал портал "Комментарии", длительные выходные на День Независимости 2021: украинцы успеют поймать лето "за хвост". За окном последний месяц лет, но еще так хочется насладиться теплым солнцем и ласковым летним ветром. И украинцы получат такую возможность в виде мини-викенда в конце августа. 24 августа Украина отмечает юбилейный 30-й День Независимости. Кроме праздничных мероприятий, эта дата порадует нас дополнительными днями отдыха.

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