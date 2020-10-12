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Главная Новости Мир Канада «Они прокляты»: женщина вернула артефакты, украденные из Помпей
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«Они прокляты»: женщина вернула артефакты, украденные из Помпей

Это не первый случаях возвращения артефактов

сегодня, 18:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Каждый турист хочет привести из путешествия какой-то сувенир или памятную вещь, а некоторые ради этого даже идут на кражу. Так и случилось с жительницей Канады, которая 15 лет назад посетила древнеримский город Помпеи и прихватила оттуда несколько вещиц. Потом она их вернула по почте и извинилась за содеянное. Об этом сообщает издание Telegraph.

«Они прокляты»: женщина вернула артефакты, украденные из Помпей

Туристы в Помпеях | wikipedia

Женщина отправила туристическому агентству в Помпеях посылку, в которой были части амфоры, две мозаичные плитки и кусок керамики. Эти артефакты она украла на память, когда приезжала на экскурсию в город еще 15 лет назад. Канадка извинилась за содеянное и попросила вернуть вещи на место, потому что, считает их "проклятыми". 

Выяснилось, что женщина дважды поборола рак груди и пережила большие финансовые трудности. Она считает, что всему виной эти артефакты, которые обладают отрицательной энергетикой, ведь они украдены из города, жители которого погибли в результате извержения вулкана Везувия.

Сообщается, что это не первый случай возвращения артефактов в город, чиновники даже создали специальную экспозицию с вещами, которые были когда-то украдены, а потом возвращены туристами обратно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что турист написал плохой отзыв об отеле и теперь ему грозит тюрьма.


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