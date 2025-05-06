Провинция Канады хочет референдум о независимости: сформирована переговорная группа

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Ткачик Олеся
Глава богатой нефтью канадской провинции Альберта Даниэль Смит заявила, что может вынести вопрос о возможном отделении провинции от Канады на референдум в 2026 году, если общественная петиция получит достаточное количество подписей.
Канада
В ходе онлайн-обращения Смит подчеркнула, что лично не поддерживает идею обособления, ведь выступает за сильную и суверенную Альберту в составе единой Канады. В то же время, она не исключает, что окончательное решение могут принять сами жители провинции.
Это заявление прозвучало менее чем через неделю после того, как премьер-министр Марк Карни в третий раз подряд сформировал правительство, а также на фоне новых заявлений Дональда Трампа о возможных пошлинах для Канады и ее превращении в "51-й штат" США. Встреча Карни и Трампа запланирована на вторник в Белом доме.
В то же время правительство Смит уже предоставило законопроект, предусматривающий снижение требований к общественным инициативам, которые могут привести к референдуму. Если документ будет принят, петиция будет иметь шанс на успех при наличии подписей 10% избирателей, принимавших участие в предыдущих выборах (это около 177 тысяч человек). Раньше потребовалось 20% всех зарегистрированных избирателей. Также инициаторам петиций хотят предоставить 120 дней для сбора подписей вместо 90-ти.
Смит обвинила предыдущие либеральные правительства Канады в создании законодательных барьеров, по ее словам, ограничивающих возможности Альберты развивать нефтяную отрасль. Это, считает она, обошлось в провинции в миллиарды долларов. Она также призвала федеральные власти не вмешиваться во внутренние дела регионов.
Она уже встречалась с Карни и говорит, что он продемонстрировал готовность к изменению политики по энергетике. Правительство Альберты планирует создать команду переговорщиков, которая должна убедить федеральные власти пересмотреть свои подходы к провинции. Также Смит возглавит инициативу Alberta Next, в рамках которой состоятся публичные слушания и встречи с гражданами.
Политолог Джон Соросский из Университета МакЮэн считает, что хотя недовольство в Альберте реально, до реального референдума об обособлении дело вряд ли дойдет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что канадцы больно ударили по американцам и отомстили за агрессивные выпады Трампа.
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