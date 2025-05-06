Провинция Канады хочет референдум о независимости: сформирована переговорная группа

Глава богатой нефтью канадской провинции Альберта Даниэль Смит заявила, что может вынести вопрос о возможном отделении провинции от Канады на референдум в 2026 году, если общественная петиция получит достаточное количество подписей.

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В ходе онлайн-обращения Смит подчеркнула, что лично не поддерживает идею обособления, ведь выступает за сильную и суверенную Альберту в составе единой Канады. В то же время, она не исключает, что окончательное решение могут принять сами жители провинции.

"Если Оттава по каким-то причинам продолжит давить на нашу провинцию так, как это происходило последние десять лет, решающее слово будет за альбертцами. Я приму любое их решение", — заявила она.

Это заявление прозвучало менее чем через неделю после того, как премьер-министр Марк Карни в третий раз подряд сформировал правительство, а также на фоне новых заявлений Дональда Трампа о возможных пошлинах для Канады и ее превращении в "51-й штат" США. Встреча Карни и Трампа запланирована на вторник в Белом доме.

В то же время правительство Смит уже предоставило законопроект, предусматривающий снижение требований к общественным инициативам, которые могут привести к референдуму. Если документ будет принят, петиция будет иметь шанс на успех при наличии подписей 10% избирателей, принимавших участие в предыдущих выборах (это около 177 тысяч человек). Раньше потребовалось 20% всех зарегистрированных избирателей. Также инициаторам петиций хотят предоставить 120 дней для сбора подписей вместо 90-ти.

Смит обвинила предыдущие либеральные правительства Канады в создании законодательных барьеров, по ее словам, ограничивающих возможности Альберты развивать нефтяную отрасль. Это, считает она, обошлось в провинции в миллиарды долларов. Она также призвала федеральные власти не вмешиваться во внутренние дела регионов.

"Мы не просим привилегий или подачек. Мы только хотим сами решать, как использовать наши ресурсы, как оказывать медицинские и образовательные услуги, даже если наш подход отличается от видения Оттавы", — отметила премьер.

Она уже встречалась с Карни и говорит, что он продемонстрировал готовность к изменению политики по энергетике. Правительство Альберты планирует создать команду переговорщиков, которая должна убедить федеральные власти пересмотреть свои подходы к провинции. Также Смит возглавит инициативу Alberta Next, в рамках которой состоятся публичные слушания и встречи с гражданами.

Политолог Джон Соросский из Университета МакЮэн считает, что хотя недовольство в Альберте реально, до реального референдума об обособлении дело вряд ли дойдет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что канадцы больно ударили по американцам и отомстили за агрессивные выпады Трампа.



