На фоне роста напряжения в отношениях с Соединенными Штатами и усиления вызовов безопасности со стороны России Канада и Финляндия выходят на новый уровень оборонного взаимодействия. Между странами формируются договоренности, охватывающие как военную сферу, так и обмен критически важной информацией. Часть этих решений может вызвать негативную реакцию со стороны Москвы.

По словам канадской журналистки Аллы Кадыш, одним из ключевых элементов нового сотрудничества станет углубленный обмен разведывательными данными. Это позволит обеим странам реагировать быстрее на потенциальные угрозы и повысить уровень безопасности в регионе.

Премьер-министр Канады Марк Карни отмечает необходимость уменьшения зависимости от США, особенно на фоне введения новых торговых ограничений и пошлин. Он подчеркивает, что мировая система больше не может рассчитывать на стабильность американской политики в ее прежнем виде. В этом контексте Оттава активно переориентируется на сотрудничество с партнерами в Европейском Союзе.

Эксперты отмечают, что постепенно может сформироваться более тесный экономически оборонный союз между Канадой и северными европейскими странами, в частности Финляндией. Для Канады опыт скандинавских государств в сфере безопасности особенно ценен, что способствует сближению позиций.

В ходе недавнего визита президента Финляндии Александра Стубба в Канаду стороны обсудили перспективы сотрудничества в оборонной отрасли. Одной из ключевых договоренностей стало существенное увеличение расходов на оборону до уровня около 5% ВВП, что ранее не рассматривалось как реалистичный сценарий для Канады.

Также было согласовано расширение обмена разведданными. Финляндия, имеющая длинную границу с Россией, имеет значительный объем наблюдательной информации, в то время как Канада является участником международного разведывательного альянса Five Eyes. Это создает основу для усиления возможностей в сфере безопасности.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские власти все жестче контролируют информационное пространство не столько из-за стремления избежать критики, сколько с целью предупреждения потенциальных массовых протестов среди населения. По оценке президента Украины Владимира Зеленского, главная цель таких действий Кремля состоит в сдерживании возможных внутренних беспорядков, которые могут возникнуть на фоне подготовки к более масштабной мобилизации.