Канада продолжает активизировать свою оборонную политику в сотрудничестве с союзниками по НАТО и подтверждает непреклонную поддержку Украины, противостоящую полномасштабной агрессии со стороны России. Премьер-министр Канады Марк Карни подчеркнул, что предоставление военной помощи Киеву отвечает основополагающим ценностям страны и гарантирует, что Канада будет оставаться на стороне исторической справедливости.

Фото: из открытых источников

По словам Карни, правительство активно работает над усилением оборонного партнерства с другими государствами НАТО. Премьер подчеркнул, что Канада будет оказывать поддержку Украине к полной победе, совместно с международными союзниками, диверсифицируя формы помощи в критически важных сферах. Это, по его словам, выходит за рамки прямых обязанностей НАТО, но является логичным шагом для государства, преданного принципам безопасности, мира и международной солидарности.

"Мы остаемся рядом с Украиной, поскольку это отвечает не только канадским ценностям, но и убеждениям многих наших партнеров по всему миру. Украина победит, и мы уверены, что находимся на правильной стороне истории", — отметил Марк Карни в комментарии для прессы.

"Комментарии" уже писали, что удары по территории России являются прямым ответом на агрессивные действия Кремля против Украины, заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник. Эту позицию он озвучил во время заседания Совбеза Организации Объединенных Наций 19 мая, реагируя на критику российского представителя Василия Небензи, который выразил недовольство масштабной атакой на состоявшийся 17 мая московский регион.