Канада "Стаємо на правильний бік історії": у Канаді послали Путіну жорсткий ультиматум щодо війни в Україні
"Стаємо на правильний бік історії": у Канаді послали Путіну жорсткий ультиматум щодо війни в Україні

Канада буде надавати підтримку Україні до повної перемоги, спільно з міжнародними союзниками

20 травня 2026, 11:35
Клименко Елена

Канада продовжує активізувати свою оборонну політику у співпраці з союзниками по НАТО та підтверджує непохитну підтримку України, яка протистоїть повномасштабній агресії з боку Росії. Прем’єр-міністр Канади Марк Карні наголосив, що надання військової допомоги Києву відповідає основоположним цінностям країни та гарантує, що Канада залишатиметься на боці історичної справедливості.

За словами Карні, уряд активно працює над посиленням оборонного партнерства з іншими державами НАТО. Прем’єр підкреслив, що Канада буде надавати підтримку Україні до повної перемоги, спільно з міжнародними союзниками диверсифікуючи форми допомоги у критично важливих сферах. Це, за його словами, виходить за рамки прямих обов’язків НАТО, але є логічним кроком для держави, яка віддана принципам безпеки, миру та міжнародної солідарності.

"Ми залишаємося поруч із Україною, оскільки це відповідає не лише канадським цінностям, але й переконанням багатьох наших партнерів по всьому світу. Україна переможе, і ми впевнені, що перебуваємо на правильному боці історії", — зазначив Марк Карні у коментарі для преси.

"Коментарі" вже писали, що удари по території Росії є прямою відповіддю на агресивні дії Кремля проти України, заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Цю позицію він озвучив під час засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй 19 травня, реагуючи на критику російського представника Василя Небензі, який висловив невдоволення масштабною атакою на московський регіон, що відбулася 17 травня.

 



