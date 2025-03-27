Трамп вводит пошлины на импортные авто: есть первая страна, которая пригрозила ответными мерами

Президент США Дональд Трамп анонсировал ввод 25% пошлин на импортные автомобили. Канада обещает отреагировать и не исключает ответные меры. Такое заявление сделал канадский премьер-министр Марк Карни, сообщает Reuters.

Марк Карни. Фото из открытых источников

"Мы защитим наших работников, мы защитим наши компании, мы защитим нашу страну, и мы защитим ее вместе", — сказал глава канадского правительства.

Как пишет Reuters, пошлины, судя по всему, нанесут ущерб высокоинтегрированной североамериканской автомобильной промышленности.

Кроме того, Канада уже объявила о пакете ответных пошлин на общую сумму 155 млрд канадских долларов. Согласно заявлению Оттавы, они будут вводится в несколько волн в зависимости от действий администрации США.

На вопрос о том, когда отреагирует Канада, Карни ответил, что это произойдет скоро, но никаких подробностей не озвучил.

"У нас есть варианты. Мы можем ввести ответные пошлины", — заявил премьер.

Карни, который уже размышлял о нетарифных мерах, таких как введение экспортных пошлин на поставки товаров в США, заявил, что было бы правильно вскоре провести переговоры с Трампом. Оба лидера не общались с тех пор, как Карни вступил в должность премьер-министра в начале марта.

Читайте также на портале "Комментарии" — американский президент Дональд Трамп заявил, что может освободить часть стран от действия взаимных тарифов, если сочтет нужным.

Объявляя об инвестициях в размере 20 миллиардов долларов от Hyundai, Дональд Трамп заявил, что "может дать многим странам ослабление взаимных тарифов".

Президент США не уточнил, какие страны могут быть освобождены от тарифов или что будет являться критерием для определенных стран для получения исключений.



