Трюдо ответил, считает ли он по-прежнему, что Украина победит

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил уверенность, что Украина одержит победу в войне против РФ, а также заявил, что Канада и в дальнейшем будет помогать Киеву. Как передает портал "Комментарии", заявление Джастина Трюдо цитирует "Укринформ".

Джастин Трюдо. Фото: GETTY IMAGES

"Я не имею никакого сомнения и полностью уверен, что Украина победит", – отметил премьер Канады.

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Джастин Трюдо подчеркнул, что Канада "никогда не будет оставаться в стороне" и продолжит поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

"Мы и в дальнейшем будем предоставлять военную, экономическую, гуманитарную, торговую и коммерческую поддержку, заниматься зерном и работать с друзьями над развитием успешного будущего для себя и всех тех, кто разделяет наши ценности", – сказал премьер-министр Канады.

Читайте также на портале "Комментарии" — тема "сливов" секретных документов Пентагона становится всё более остросюжетной. К тому, что уже обсуждается, и было опубликовано ранее, добавляются новые материалы, которые выходят в рейтинговых СМИ. Так, в частности, The Washington Post, проанализировав попавшие в открытый доступ документы, приходит к выводу, что война в Украине не завершится в 2023 году, а будет затяжной, потому как ни одна из сторон не сможет одержать победу. Нагромождено вокруг всего этого столько, что появилось сообщение, будто секретные документы "слил" 21-летний военнослужащий Нацгвардии ВВС США Джек Тейшейра, якобы курировавший частную онлайн-группу, члены которой объединились "из-за общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм", мягко говоря, вызывает сомнения. Почему СМИ акцентирую внимание на том, что война в Украине будет затяжной? Для чего вообще был сделан этот "слив"? К чему нас всех могут таким образом готовить? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



