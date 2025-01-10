logo

BTC/USD

94570.40

ETH/USD

3291.24

LTC/USD

104.92

USD/UAH

42.98

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Канада Трюдо раскрыл карты: зачем Трамп угрожает сделать Канаду 51-м штатом США
commentss НОВОСТИ Все новости

Трюдо раскрыл карты: зачем Трамп угрожает сделать Канаду 51-м штатом США

Трюдо считает, что таким образом Трамп пытается отвлечь людей от разговора о 25% пошлинах на нефть, газ, электроэнергию, сталь, алюминий, древесину и бетон

сегодня, 08:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объяснил, зачем новоизбранный глава Белого дома Дональд Трамп говорит о превращении канадского государства в 51-й штат США. По его словам, эти комментарии являются лишь отвлечением внимания от последствий ввести пошлины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Трюдо раскрыл карты: зачем Трамп угрожает сделать Канаду 51-м штатом США

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Президент Трамп, который является очень искусным переговорщиком, пытается отвлечь людей от разговора о 25% пошлинах на нефть, газ, электроэнергию, сталь, алюминий, древесину и бетон", — заявил Трюдо.

CNN напоминает, что в ноябре Трамп пообещал значительно повысить пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая, начиная с первого дня вступления на пост президента США.

"20 января, в качестве одного из моих первых указов, я подпишу все необходимые документы, чтобы взимать с Мексики и Канады 25% пошлины на ВСЕ товары, поступающие в Соединенные Штаты, и их нелепые открытые границы. Эта пошлина будет действовать до тех пор, пока наркотики, в частности фентанил, и все нелегальные иностранцы не остановят это вторжение в нашу страну!", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Продолжая комментировать тему, Трюдо в интервью CNN заявил, что такая политика может редко увеличить расходы для американских предприятий и потребителей.

"Все, что американские потребители покупают в Канаде, внезапно станет намного дороже, если он (Трамп — ред) продолжит вводить эти пошлины", — заявил Трюдо.

CNN отмечает, что Канада, Мексика и Китай являются крупнейшими торговыми партнерами США.

Читайте также на портале "Комментарии" — какую игру ведет Трамп: на что направлены его месседжи по присоединению Канады. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости