Трюдо раскрыл карты: зачем Трамп угрожает сделать Канаду 51-м штатом США

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объяснил, зачем новоизбранный глава Белого дома Дональд Трамп говорит о превращении канадского государства в 51-й штат США. По его словам, эти комментарии являются лишь отвлечением внимания от последствий ввести пошлины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
CNN напоминает, что в ноябре Трамп пообещал значительно повысить пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая, начиная с первого дня вступления на пост президента США.
Продолжая комментировать тему, Трюдо в интервью CNN заявил, что такая политика может редко увеличить расходы для американских предприятий и потребителей.
CNN отмечает, что Канада, Мексика и Китай являются крупнейшими торговыми партнерами США.
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