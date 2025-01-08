Какую игру ведет Трамп: на что направлены его месседжи по присоединению Канады

Если раньше намеки Дональда Трампа на то, что Канада может стать 51-м штатом США, становились поводом для шуток в соцсети, то теперь тем же канадцам становится не до смеха. Новоизбранный президент США Трамп снова добавил на карту Канаду 51-м штатом США. Он опубликовал соответствующий пост в соцсети. А ведущий близкого к республиканцам канала Fox News Уоттерс заявил о желании вторгнуться в Канаду. В свою очередь, премьер Канады Джастин Трюдо категорически исключил, что Канада может войти в состав США. На это заявление насмешливо отреагировал единомышленник Трампа Илон Маск. Он написал хамски в X: "Девчонка, ты больше не губернатор Канады, поэтому это неважно, что ты говоришь". На что направлены такие месседжи Трампа и его окружения? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп создает искусственный резонанс

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что все эти заявления Дональда Трампа – это всего лишь попытки заполнить вакуум по предоставлению им конкретных планов относительно реализации предвыборных обещаний, того же прекращения войны в Украине, как он обещал в первый день после своей победы. Также это попытка отвлечь внимание американцев от обещаний скорых экономических реформ, борьбы с коррупцией и инфляцией, всего того, что также обещал Дональд Трамп. Все это делается при создании искусственного резонанса.

"Естественно Соединенные Штаты не буду вторгаться в Канаду. Тем более, это страна-член НАТО. Да и в принципе, для принятия таких решений, согласно американской Конституции, должно быть согласие Конгресса. Этого естественно не будет. Да и в принципе, это невозможно. Поэтому это всего лишь попытка отвлечения внимания от проблем, которые накопились в американской экономике и которые быстро обещал разрешить Трамп", – отметил Максим Яли.

Политолог также обратил внимание на еще один аспект – если вспомнить первую каденцию Дональда Трампа, он точно также начинал свое первое президентство.

"Тогда Трамп говорил относительно пересмотра торговых соглашений с Мексикой и Канадой, что и было достигнуто. Они обязались больше закупать американских товаров. Учитывая важность этих стран для торгового баланса США, я уверен, что подобные заявления имеют ту же цель. Это является ярким показателем свойственной Трампу манеры ведения агрессивных переговоров. Мы видим, что уже первые результаты. Премьер Канады Трюдо покидает свою должность. Ну, а Илон Маск, делая скандальные заявления, таким образом просто развлекается в соцсетях, привлекая к себе колоссальное внимание и теша своё самолюбие", – подытожил Максим Яли.

Трамп стремится получить стратегическое преимущество

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун так прокомментировал ситуацию:

"Меседжи Трампа и его окружения направлены на то, чтобы фактически создать давление на союзников США, особенно на тех, кто входит в сферу стратегических интересов Вашингтона. И здесь Трамп говорит не столько о Канаде и о ее захвате, не столько показывает желание самоутвердиться или расширить свою территорию, сколько показывает желание утереть нос Китаю и России, которые, по словам того же Трампа, на своих военных кораблях и самолетах курсируют вокруг побережья Канады и угрожают территориальной целостности этой страны "Группы семи". Однако Трамп считает, что, если он будет иметь контроль над Канадой, Гренландией, Панамами – это позволит уменьшить риски китайского влияния и вторжения в США или усиление вообще влияния Китая на международной арене".

Эксперт продолжает, с другой стороны Трамп таким образом фактически провоцирует канадское общество, поляризованное сейчас политическим кризисом в стране по поводу того, чтобы канадцы действительно присоединялись к Соединенным Штатам, потому что, по мнению Трампа, Канада получает больше от двусторонней торговли, чем Соединенные Штаты.

"Если счесть объем торговли между странами, то он составляет более 900 млрд долларов в год. То есть почти 3 млрд долларов в день происходит на эту сумму торговля между странами и это беспошлинная торговля. Кстати, ее удалось достичь правительству Трюдо тогда с президентом, опять же Трампом. Однако сейчас Трамп в свойственной для себя манере пытается расшатать ситуацию внутри Канады, в частности, спровоцировав разговор о том, что может быть вариант присоединения Канады к США. Хотя с юридической точки зрения сделать это крайне сложно и малореалистично. Потому что Канада – это федерация. Потому что Канада должна иметь не только общественную поддержку такого решения, но и проголосовать на федеральном уровне федеральным парламентом и парламентами всех провинций и территорий, что задача не из легких и я сомневаюсь, что вообще за это кто-то будет браться. Трамп, кроме всех вышеперечисленных вещей, еще и демонстрирует несостоятельность премьера Трюдо или вообще Либеральной партии отвечать на вызовы, стоящие перед Канадой", – говорит Максим Джигун.

По его словам, если проследить за риторикой Трюдо, то до момента, пока он подал в отставку, он был очень осторожным, он не делал каких-либо резких заявлений об этом странном предложении со стороны Трампа, но после того, когда он сказал, что идет в отставку, он стал более свободным в высказываниях и заявил, что Канада никогда не присоединится к США, понимая, что для него лично это уже каких-либо политических последствий не несет. И, скорее всего, разбираться с Трампом будет следующий лидер Либеральной партии, а после выборов скорее всего Консервативное правительство.

"Трамп же пытается расшатать Либеральную партию до конца, не дать ей возможность отразить нападки со стороны американцев. В частности, в той же Гренландии усилить американскую систему ПВО, завести туда войска, заниматься мореходством. Выбить из Панамского канала китайцев с их судами, проходящими через эту территорию. В Канаде, окруженной тремя океанами, также получить стратегическое преимущество, продемонстрировать, что Китай на 1000 км не приблизится к США и их землям", – констатировал эксперт.

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