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Украина получит большой самолет: раньше он принадлежал России

Канада в начале вторжения конфисковала в России самолет Ан-124. Теперь премьер-министр Канады объявил, что он будет передан Украине.

сегодня, 14:30
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Автор:

Slava Kot

Российский самолет Ан-124 "Руслан" был конфискован Канадой в начале полномасштабного вторжения. Правительство Канады изменило законодательство и конфисковало российский самолет, который впоследствии передадут Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс".

Украина получит большой самолет: раньше он принадлежал России

Российский самолет Ан-124 "Руслан". Фото из открытых источников

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новой финансовой помощи для Украины в размере 500 млн. долларов. Таким образом, общая военная помощь Канады для Украины выросла до 8 млрд долларов, из которых один был выдан на оборонную сферу.


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Среди заявлений Трюдо упомянул о санкциях, которые были применены к российскому самолету, который в марте прошлого года приземлился в Канаде. Службы его задержали, теперь собираются передать Украине.

"Через законодательство, которое мы приняли, мы конфискуем этот самолет, который был в собственности России, и начинаем процесс передачи этого актива Украине, чтобы он больше никогда не использовался Россией в поддержку войны", — сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Самолет находился в аэропорту Торонто более года, и российская компания должна была платить за его стоянку в Канаде около тысячи долларов в день, однако неизвестно, проводились ли авиакомпанией финансовые операции за содержание Ан-124.

Ан-124 "Руслан" — грузовой самолет, который изготовили на украинском предприятии АНТК имени Олега Антонова. До появления Ан-225 "Мрия" он был самым большим грузовым самолетом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что погоня истребителей закончилась катастрофой: погибли четыре человека.

Также "Комментарии" писали, что четверо детей смогли выжить в лесах Амазонки после авиакатастрофы.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/915941.html
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