Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на сообщения канадского правительства.



Канада будет продавать сигареты со специальной медицинской маркировкой

"Маркирование на фильтрах отдельных сигарет, маленьких сигарах, трубках и других табачных изделиях сделает практически невозможным полностью избежать предупреждений о здоровье", – убеждены канадские чиновники.

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Данные правила вступят в силу с 1 августа 2023 года и будут постепенно внедряться несколько следующих лет. Начнут с больших сигарет размера king size.

"Потребление табака остается одной из самых серьезных проблем здравоохранения в Канаде и основной причиной заболеваний и преждевременных смертей, которых можно было бы избежать. Наше правительство использует все возможные доказательные инструменты, чтобы защитить здоровье канадцев, особенно молодого поколения", — отметил он. министр здравоохранения Канады Жан-Ив Дюкло.

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Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – Группа фармацевтических компаний "Здоровье" подтвердила свое соответствие требованиям GMP. Несмотря на войну в стране, харьковские фармацевтические компании "Здоровье" и "Здоровье Народа" в очной форме прошли инспектирование и были рекомендованы к получению сертификата GMP.