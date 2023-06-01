В Канаде будут продавать сигареты, не похожие ни на какие другие в мире

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Белоокая Ира
Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на сообщения канадского правительства.
Канада будет продавать сигареты со специальной медицинской маркировкой
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Данные правила вступят в силу с 1 августа 2023 года и будут постепенно внедряться несколько следующих лет. Начнут с больших сигарет размера king size.
Напомним, "Комментарии" писали, — Обыски: На табачной фабрике нашли 1,6 млн пачек безакцизных сигарет Во время обыска табачной фабрики во Львовской области обнаружили сигареты без акцизных марок, которые производитель планировал продавать как duty-free продукцию.
Читайте на сайте "Комментарии", — Эксперты рассказали об объемах теневого рынка подакцизных товаров в Украине. Подакцизные товары продолжают продавать "втемную". Объем оборота подакцизных товаров в Украине остается значительным и составляет от 11% до 36%.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – Группа фармацевтических компаний "Здоровье" подтвердила свое соответствие требованиям GMP. Несмотря на войну в стране, харьковские фармацевтические компании "Здоровье" и "Здоровье Народа" в очной форме прошли инспектирование и были рекомендованы к получению сертификата GMP.
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