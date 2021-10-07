В Канаде будут увольнять чиновников, которые отказываются от вакцинации

Канада отправит в отпуск невакцинированных федеральных служащих без сохранения заработной платы. На заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо ссылается "Reuters".

Джастин Трюдо, фото Reuters

Кроме того, свидетельство о прививках будут требовать от работников транспортных услуг, а именно самолетов, поездов и судов. Тоже самое правило будет действовать и для пассажиров.

Федеральные служащие должны заявить о своем полном статусе вакцинации через онлайн-портал до 29 октября. Рабочие транспортной инфраструктуры и пассажиры должны вакцинироваться до 30 октября.

"Эти меры по путешествиям, вместе с обязательной вакцинацией для федеральных работников, являются одними из сильнейших в мире. Если вы сделали правильно и вакцинировались, вы заслуживаете свободу быть защищенным от COVID", — сказал Джастин Трюдо.

Новые правила стали краеугольным камнем Трюдо во время его предвыборной кампании в прошлом месяце. Во время своего переизбрания Трюдо часто сталкивался с антивакцинаторами. Один из них бросил в премьера горсть гравия.

Сейчас Канада полностью вакцинировала 80% своих граждан в возрасте от 12 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2022 году на украинцев ждет ревакцинация, то есть введение третьей дозы. Вопрос ревакцинации и прививки детей и людей из групп риска COVID-19 рассмотрят специалисты Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики в ближайшее время. Через две недели решение группы экспертов обнародуют, говорит глава группы Федор Лапий. На повестку дня экспертов по вопросам иммунопрофилактики вынесен ряд вопросов среди которых и возможность вакцинации детей от 12 лет.

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