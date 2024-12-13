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В Канаде гневно отреагировали на заявления Трампа о стране как "51-й штат"

Оттава насторожено относится к новым заявлениям Трампа

сегодня, 10:12
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Кравцев Сергей

В парламенте Канады заявили, что неуважительные шутки избранного президента США Дональда Трампа о Канаде как "51-ом штат" не выглядят смешными. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание The Hill.

В Канаде гневно отреагировали на заявления Трампа о стране как "51-й штат"

США и Канада. Фото из открытых источников

Последний такой эпизод произошел после встречи Трампа с премьером Канады Джастином Трюдо, о которой будущий президент США рассказал в своей соцсети, "понизив" статус своего собеседника до "губернатора большого штата Канада".

В прошлом месяце он тоже шутил о Канаде как "51-м штате", а недавно сгенерировал с помощью ИИ фото, где он стоит на горе рядом с канадским флагом.

Лидер канадских "Зеленых" Элизабет Мэй сказала, что лично не следит за соцсетью Дональда Трампа, но такие шутки "не смешные".

"Это не смешно, и продолжение этого в соцсетях все больше беспокоит меня", – отметила она.

Мэй продолжила, что всем политикам в Канаде следует быть осторожными с Трампом, объединяться и не давать повода "эксплуатировать нас и утверждать о Канаде какие-то вещи, которые не являются правдой".

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд резко отреагировал на заявления Дональда Трампа о возможном введении 25% пошлин на канадские товары. В ответ он пригрозил прекращением поставки электроэнергии в США, если этот план Трампа будет реализован.

Как сообщает канадский телеканал CBC, Даг Форд заявил, что федеральный министр финансов Христя Фриланд составит список товаров, на которые Канада может ввести дополнительные пошлины, если Трамп подтвердит свои заявления по увеличению цены на таможенную пошлину. Кроме того, Форд пригрозил отключениями света в США.




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Источник: https://thehill.com/policy/international/5036022-trump-canada-51st-state-joke-elizabeth-may/
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