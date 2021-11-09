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В Канаде министр объявил об отставке из-за проблем с алкоголем

Анонимные источники канадского канала CBC News рассказали, что Дришен употреблял алкоголь в своем рабочем кабинете

сегодня, 02:46
Автор:

Ольга Чародий
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Министр лесной промышленности и сельского хозяйства канадской провинции Альберта Девин Дришен объявил, что уходит в отставку из-за употребления алкоголя. Об этом чиновник написал в Facebook. Дришен отметил, что руководство приняло его заявление об отставке.

В Канаде министр объявил об отставке из-за проблем с алкоголем

Канада (фото из открытых источников)

"Я признаю, что мое личное поведение по алкоголю стало проблемой для правительства в целом", — отметил Дришен.

Он добавил, что сожалеет о случившемся, но считает отставку лучшим вариантом для себя. Теперь Дришен сосредоточится на личном здоровье и благополучии.

Анонимные источники канадского канала CBC News рассказали, что Дришен употреблял алкоголь в своем рабочем кабинете в провинциальном парламенте не менее 10 раз.

Напомним, о вреде алкоголя написано немало. Но от спиртных напитков, как оказалось, можно получить и пользу, в частности людям, которые занимаются творческими профессиями. Профессор Эндрю Ярош провел эксперимент, в котором участвовали 20 мужчин. Они были разделены на две группы. Первая не употребляла алкогольных напитков, а вторая не отказывала себе в пиве и водке с клюквенным соком. После того как уровень спиртного в крови у добровольцев достиг "официального" уровня опьянения, эксперт предложил поиграть в словесные ассоциации. И оказалось, что люди под воздействием алкоголя быстрее давали правильные ответы, по сравнению с трезвой группой. То есть, алкоголь выступил в качестве определенного стимулятора креативной деятельности.  Есть две теории, которые помогают объяснить это утверждение. Первая — когда человек фокусируется на каком-то задании, его ум "застревает" на одном решении и не выходит за эти пределы.





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Источник: https://www.facebook.com/DevinDreeshen4AB/posts/862105881124855
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